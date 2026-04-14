Konecranes está exhibiendo sus equipos de movilización de carga electrificados —incluyendo grúas horquilla, grúas móviles portuarias y soluciones de transporte de carga al interior del terminal — en Intermodal South America 2026, que se lleva a cabo en São Paulo, Brasil, del 14 al 16 de abril. En el evento, los puertos y terminales del continente podrán seguir recurriendo a la compañía para su transición hacia operaciones electrificadas y automatizadas, respaldados por una amplia red de distribuidores locales y socios de servicio.
De hecho, recientemente, un cliente brasileño se convirtió en el primer operador en Sudamérica en adoptar manipuladores eléctricos de contenedores vacíos de Konecranes. Dos unidades del modelo Konecranes E-ACE 7/8 ECC 90 apoyarán las operaciones diarias de apilamiento y reposicionamiento en el Puerto de Santos, en Brasil. Esto se suma a desarrollos previos de electrificación en el país respaldados por la compañía, incluyendo la adopción de grúas RTG eléctricas en terminales de contenedores.
“Introducir manipuladores eléctricos de contenedores vacíos en una operación de depósito de gran escala demuestra cómo las soluciones eléctricas de Konecranes pueden cumplir con las exigencias de desempeño del manejo diario de contenedores. Este paso refleja un cambio más amplio en Sudamérica, donde los operadores buscan aumentar la eficiencia, reducir emisiones y alinearse con las expectativas de las cadenas de suministro globales”, señala Andrés Ramírez, Regional Sales Development Manager, Lift Trucks de Konecranes.
La gama de grúas horquilla eléctricas de la compañía está disponible en Sudamérica. Una incorporación reciente es el reach stacker eléctrico de Konecranes, que ofrece hasta 16 horas de operación con una sola carga. El tiempo de inactividad se minimiza gracias a su capacidad de carga rápida, que permite recargar completamente las baterías en tan solo 1 a 3 horas. Estos nuevos equipos, combinan alto desempeño con sólidos estándares de seguridad y ergonomía, garantizando un entorno de operación cómodo y eficiente. Además, están equipados con TRUCONNECT® Remote Monitoring, que proporciona información en tiempo real para apoyar el mantenimiento preventivo y maximizar la disponibilidad de los equipos.
En el frente de atraque, la recién lanzada grúa móvil portuaria Konecranes Gottwald ESP.4 amplía la gama de equipos de la Generación 6 y responde a los diversos requerimientos operacionales de los puertos y terminales de Sudamérica. Este nuevo integrante de la familia es el de menor tamaño —pero no en capacidades— ofrece un alto nivel de versatilidad para la manipulación de contenedores, graneles y carga general/proyecto, especialmente en puertos más pequeños. La nueva grúa incorpora un sistema de accionamiento modular que permite operación totalmente eléctrica, así como configuraciones híbridas y diésel según las necesidades.
La tecnología de accionamiento eléctrico proporciona una base común para todo el portafolio de Konecranes, apoyando un desempeño consistente y un mantenimiento estandarizado en distintos tipos de equipos y entornos. Konecranes también ofrece soluciones de electrificación para el transporte horizontal y las operaciones buque-muelle.
Además, en toda Sudamérica, la compañía cuenta con una sólida red de distribuidores locales y socios de servicio que proporciona repuestos y experiencia técnica adaptada a condiciones operativas específicas. Esta presencia asegura un desempeño confiable de los equipos y posiciona a Konecranes para apoyar el desarrollo de flotas a largo plazo de sus clientes.
“Los puertos y terminales en Sudamérica se encuentran en distintas etapas de su proceso de electrificación. El rol de Konecranes es responder a su nivel actual de ambición y proporcionar una hoja de ruta para el futuro. La tecnología de accionamiento eléctrico crea un fuerte vínculo entre nuestras grúas móviles portuarias —incluyendo nuestro nuevo modelo ESP.4— y las grúas horquilla, permitiéndonos trabajar conjuntamente para guiar a los clientes hacia operaciones más ecoeficientes”, afirma Jörg Müller, Vice President, Mobile Harbor Cranes de Konecranes.
Camino hacia la ecoeficiencia
Ecolifting es la hoja de ruta integral de Konecranes, paso a paso, hacia cero emisiones en el punto de operación, orientada a apoyar la descarbonización de las operaciones portuarias. Sus soluciones abarcan desde sistemas impulsados por diésel renovable hasta flotas híbridas y completamente electrificadas, además de opciones emergentes como el hidrógeno, todas diseñadas para satisfacer las necesidades actuales y futuras de cada cliente.
Desde Konecranes destacan que su fuerte enfoque en los clientes y el compromiso con el crecimiento del negocio y la mejora continua la convierten en un líder en la industria de manejo de materiales. Esto se sustenta en inversiones en digitalización y tecnología, así como en su trabajo para hacer más eficientes los flujos de materiales mediante soluciones que apoyan la descarbonización de la economía y promueven la circularidad y la seguridad.
Puerto de Arica es el primer terminal chileno certificado en Acuerdo de Producción Limpia (APL)
Konecranes entregará flota de 18 grúas stacking automatizadas (ASC) a la terminal London Gateway
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