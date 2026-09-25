Konecranes estableció una nueva meta climática de largo plazo que contempla reducir en 90% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3 para 2050, tomando 2019 como año base.

El objetivo complementa las metas climáticas de corto plazo de la compañía, que contemplan para 2030 una reducción de 60% de las emisiones absolutas de alcance 1 y 2 y de 50% de las emisiones de alcance 3, incluyendo bienes y servicios adquiridos y el uso de los productos vendidos. Estos objetivos fueron validados por la Science Based Targets initiative (SBTi).

Konecranes también mantiene su objetivo de alcanzar una producción carbono neutral.

“Nuestra oferta de equipos eléctricos ayuda a los clientes a reducir las emisiones de sus propias operaciones, al tiempo que respalda el potencial de reducción de emisiones de la cadena de valor futura de nuestra compañía. El anuncio de hoy se basa en nuestros esfuerzos y nuestro compromiso a largo plazo con la acción climática. Consideramos que ofrecer soluciones de bajas emisiones es una gran oportunidad de negocio, al tiempo que apoyamos a las industrias de nuestros clientes en sus esfuerzos de descarbonización”, afirma Marko Tulokas, presidente y CEO de Konecranes.

Reducción de emisiones en operaciones y cadena de valor

Para avanzar hacia la meta de 2050, la compañía prevé continuar reduciendo emisiones tanto en sus operaciones como a lo largo de su cadena de valor.

Entre las medidas señaladas se encuentra el desarrollo de soluciones de menores emisiones para sus clientes, incluidos equipos eléctricos. La compañía también contempla aumentar el uso de materiales con menores emisiones y soluciones circulares, además de continuar reduciendo las emisiones asociadas a sus propias operaciones.

Konecranes señala que el cumplimiento de la meta también dependerá de transformaciones en los mercados donde opera, entre ellas la reducción de emisiones de las industrias de sus clientes, una menor intensidad de emisiones en la producción de acero y el transporte, y sistemas energéticos con menores emisiones.

La compañía indicó que la reducción de las emisiones absolutas de GEI constituye el principal enfoque de su estrategia de mitigación del cambio climático.

Meta de largo plazo sin validación SBTi

La nueva ambición de Konecranes mantiene un nivel de reducción de emisiones absolutas equivalente al establecido en el estándar Net-Zero de la SBTi (Science Based Targets initiative) y se alinea con una trayectoria compatible con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

Anteriormente, la compañía había previsto establecer una meta de cero emisiones netas de largo plazo validada por la SBTi. Sin embargo, tras la presentación de la versión 2.0 del SBTi Net-Zero Standard, Konecranes decidió no avanzar con esa validación.

La compañía explicó que la nueva versión del estándar pone mayor énfasis en la neutralización de las emisiones residuales y que existe incertidumbre respecto de su implementación y evolución futura. Por ello, la meta de largo plazo de Konecranes contempla la reducción absoluta de emisiones de GEI, pero no incluye la neutralización de las emisiones residuales.

Los objetivos climáticos de corto plazo, actualizados y nuevamente validados por la SBTi en 2025, se mantienen sin modificaciones.

Por MundoMaritimo