Konecranes dio a conocer hoy un objetivo más ambicioso, basado en la ciencia, para reducir las emisiones de sus propias operaciones de aquí a 2030, lo que, afirmó, refleja el claro progreso logrado en la descarbonización de sus actividades, al tiempo que busca reducir aún más su impacto climático total y el de sus clientes.

La compañía alcanzó su objetivo inicial a corto plazo, basado en la ciencia, para sus propias operaciones (Alcances 1 y 2) ya en 2022, gracias a medidas como el uso de electricidad renovable en todas sus instalaciones de fabricación. Ahora, la compañía ha establecido un objetivo a corto plazo más ambicioso, que ha sido aprobado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Los objetivos actualizados de Konecranes, basados en la ciencia y a alcanzar en 2030, así como el progreso logrado hasta la fecha en comparación con el año base 2019, con cálculos actualizados, son los siguientes:

Objetivo para las propias operaciones de Konecranes (Alcances 1 y 2):

Reducción absoluta del 60% de las emisiones de GEI (objetivo anterior: 50%)

Progreso actual (2024): 54%

Objetivo para las emisiones de la cadena de valor (Alcance 3):

Reducción absoluta del 50% de las emisiones de GEI provenientes de bienes y servicios adquiridos y del uso de los productos vendidos (objetivo sin cambios)

Progreso actual (2024): 20%

Los objetivos de Konecranes están alineados con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Como parte del proceso de la SBTi, Konecranes también ha actualizado sus cálculos de emisiones de la cadena de valor (Alcance 3) con información más precisa. Por ejemplo, en lo relativo a los supuestos de uso de energía para productos clave, lo que ha dado lugar a un nivel total de emisiones inferior al informado anteriormente.

“La sostenibilidad está integrada en la estrategia y los procesos de Konecranes; es una parte central de quiénes somos como empresa. Creemos firmemente que nuestra ambición de liderar la industria de manipulación de materiales en la reducción de emisiones —como se refleja en nuestros objetivos actualizados— y el desarrollo continuo de una oferta baja en carbono para los clientes generarán nuevas oportunidades de negocio”, señaló Marko Tulokas, presidente y CEO de Konecranes.

“Konecranes ha logrado avances constantes en la reducción de su impacto climático, y ese trabajo ha sido reconocido con las calificaciones más altas posibles en evaluaciones de sostenibilidad de referencia como EcoVadis y CDP. La noticia de hoy se basa en ese esfuerzo y subraya nuestra ambición de seguir avanzando en esta línea”, afirmó Anniina Virta-Toikka, vicepresidenta de Sostenibilidad de Konecranes.

Neutralidad de carbono

Además de sus objetivos basados en la ciencia, Konecranes cuenta con una meta independiente de alcanzar la neutralidad de carbono en sus propias operaciones para 2030, que abarca tanto las emisiones de fabricación como las de su flota de vehículos.

La compañía ha afinado ahora este objetivo hacia la neutralidad de carbono en las operaciones de fabricación, dado el ritmo desigual de desarrollo de la electrificación de vehículos y la expansión de la infraestructura de recarga. La neutralidad de carbono implica, en primer lugar, reducir las emisiones absolutas tanto como sea posible y, posteriormente, compensar las emisiones inevitables mediante la compra de créditos de carbono verificados, que tienen un impacto inmediato al canalizar financiación hacia proyectos de reducción de emisiones en otros lugares.

Por MundoMaritimo