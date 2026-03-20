El transporte marítimo global enfrenta una de sus mayores disrupciones en décadas como consecuencia directa de la guerra en Medio Oriente, con efectos que se extienden desde el Estrecho de Ormuz hasta los mercados energéticos y las cadenas logísticas internacionales.
El tránsito por el Estrecho de Ormuz —arteria por donde fluye cerca de un cuarto del comercio marítimo mundial de petróleo— se mantiene prácticamente paralizado. Irán, que controla la ribera norte del paso, “lo ha cerrado efectivamente a todos salvo a los buques aprobados”, generando un colapso en los flujos de crudo y gas. A ello se suman ataques esporádicos a naves, interferencias en sistemas de navegación GPS y negociaciones caso a caso para permitir tránsitos, configurando un entorno de alta incertidumbre operativa.
La disrupción no solo es marítima, sino que representa una crisis estructural para el sistema energético global. De hecho, los ataques a infraestructura crítica han marcado un punto de inflexión. El impacto más severo se produjo tras el ataque iraní a Ras Laffan, el mayor complejo de gas natural licuado del mundo en Catar, que podría reducir en torno a un 17% las exportaciones del país durante varios años.
“Estamos bien encaminados hacia un escenario de crisis del gas de proporciones catastróficas”, advirtió el analista Saul Kavonic, según Reuters, subrayando que las consecuencias podrían extenderse incluso después del fin del conflicto. El efecto inmediato ha sido una fuerte alza en los precios del gas: en Europa llegó a subir hasta un 35% y el petróleo hasta un 10% en una sola jornada.
El cierre de Facto del Estrecho de Ormuz y el estrangulamiento del flujo energético también repercute directamente en el transporte marítimo, especialmente a través del costo del búnker. Según datos del mercado, el precio promedio del VLSFO se mantiene sobre los 1.000 dólares por tonelada, mientras el Brent ha escalado a niveles cercanos a los 114 dólares por barril, cifras comparables con periodos de alta tensión histórica.
Ante este escenario, las líneas navieras comienzan a trasladar costos a sus clientes. Como ejemplo, MSC duplicó su recargo de emergencia por combustible entre Europa y el Lejano Oriente, mientras CMA CGM anunció incrementos significativos en recargos de temporada alta en diversas rutas. Además, se anticipa un alza generalizada en tarifas intermodales vinculadas al combustible.
En paralelo, el conflicto está provocando movimientos estratégicos en la industria, destacando entre ellos, la decisión de MSC de ingresar con fuerza al mercado de transporte de crudo mediante la adquisición de una participación en Sinokor, lo que le daría control conjunto sobre cerca del 25% de la flota mundial de buques VLCC. “Dado el desarrollo actual en los mercados petroleros, este movimiento resulta extraordinariamente oportuno”, señaló el analista de la industria marítima Lars Jensen, apuntando a una diversificación que responde directamente a la volatilidad energética.
Por su parte, Estados Unidos ha adoptado medidas extraordinarias para asegurar su abastecimiento interno. El gobierno decidió suspender por 60 días la Ley Jones, permitiendo mayor flexibilidad en el transporte de combustibles dentro del país. “Es un desarrollo muy inusual y envía una señal a las navieras de que la protección regulatoria no puede darse por sentada”, explicó Jensen, en referencia al impacto potencial sobre la política marítima estadounidense.
Mientras tanto, Irán evalúa nuevas formas de ejercer control sobre el tránsito marítimo. Entre ellas, la posible imposición de peajes a los buques que intenten cruzar el Estrecho de Ormuz bajo condiciones de seguridad, lo que podría generar que las navieras que acepten pagar dicho cobro queden expuestas a infringir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, así como eventuales restricciones de la Unión Europea, dependiendo de cómo se estructuren esos pagos.
En la práctica, lo anterior implicaría que una decisión operativa —asegurar el tránsito de un buque— podría traducirse en sanciones financieras, bloqueos comerciales o pérdida de acceso a mercados clave, obligando a los armadores a equilibrar riesgos de seguridad, cumplimiento normativo y continuidad del negocio en un entorno ya altamente inestable.
En conjunto, la guerra ha dejado de ser un factor geopolítico acotado para convertirse en un elemento disruptivo del transporte marítimo global. Como señaló a Reuters la estratega Charu Chanana, “ya no se trata solo de titulares militares o del cierre del Estrecho de Ormuz; ahora está afectando la base misma del sistema energético global”, elevando los riesgos de estanflación (aumento de la inflación, caída del crecimiento y aumento del desempleo) y obligando a toda la industria a adaptarse a un entorno de alta volatilidad e incertidumbre prolongada.
Por MundoMaritimo
Industria naviera nuevamente encara la amenaza de un posible cierre del estrecho de Ormuz
Puertos de Los Ángeles y Long Beach alcanzan la increíble cifra de 70 portacontenedores esperando un sitio de atraque
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.