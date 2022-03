Elaborado por RTI International, un instituto de investigación sin ánimo de lucro, para el Fondo de Defensa Ambiental (EDF, por su sigla en inglés), el informe "Act now or pay later: The Costs of Climate Inaction for Ports and Shipping" (Actúa ahora o paga después: los costos de la inacción climática para los puertos y el transporte marítimo) explora los datos sobre los desastres relacionados con el clima y proyecta el costo de los daños futuros para la industria. Si no se toman medidas ambiciosas para reducir las emisiones, los efectos del cambio climático podrían costar al sector del transporte marítimo hasta US$25.000 millones al año de aquí a finales de siglo, según la investigación.

El transporte marítimo internacional ha crecido enormemente en los últimos 25 años, duplicando con creces su volumen comercial anual. Debido a este crecimiento, junto con la dependencia del transporte marítimo de combustibles muy contaminantes, el sector se ha convertido en un gran emisor de gases de efecto invernadero (GEI), representando en la actualidad aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales del transporte. Mientras tanto, desde la subida del nivel del mar hasta el aumento de la actividad de las tormentas y las inundaciones interiores, el cambio climático amenaza la infraestructura y las operaciones del transporte marítimo.

"Al igual que la pandemia del COVID-19 puso a nuestros puertos y a la cadena de suministro mundial en modo de crisis, la emergencia climática tendrá importantes consecuencias para el transporte marítimo internacional. Sin embargo, ante el colapso climático, el sector dispone de una campana de alerta temprana y de una oportunidad para actuar", afirmó Marie Hubatova, directora del equipo de Transporte Global de EDF. "Si dan un paso adelante para reducir las emisiones e invertir en combustibles sin carbono, los líderes del transporte marítimo podrían ayudar a evitar estas costosas consecuencias y construir un futuro más sostenible para la industria".

Se incrementarían daños de infraestructura

Basándose en los impactos pasados y en los escenarios de cambio climático previstos, el informe proyecta que los daños anuales adicionales a la infraestructura portuaria podrían alcanzar casi US$18.000 millones en 2100. Las interrupciones portuarias relacionadas con las tormentas podrían añadir otros US$7.500 millones cada año, lo que refleja las pérdidas económicas sufridas por los puertos, los expedidores y las líneas navieras debido a los cierres de los puertos y los costos para los clientes del transporte marítimo. En conjunto, estos costos futuros añadidos debidos al cambio climático equivalen aproximadamente a los ingresos netos anuales totales del sector portuario de contenedores en 2019.

Se espera que el comercio mundial crezca en el futuro y también el volumen de bienes transportadas por mar. Sin embargo, los efectos negativos de las redes marítimas y portuarias pueden tener importantes consecuencias económicas a nivel mundial y el informe estima que los impactos del cambio climático pueden reducir el volumen del comercio marítimo. Suponiendo una tasa de crecimiento constante, se espera que el comercio mundial crezca hasta alcanzar los 120.000 millones de toneladas en 2100, pero en el peor de los escenarios climáticos, ese crecimiento podría verse frenado hasta casi un 10%.

"Si bien nuestro informe utiliza la mejor información disponible para describir el verdadero coste económico del cambio climático para el transporte marítimo internacional, la realidad es que estas cifras probablemente subestiman la escala total de las consecuencias", dijo George Van Houtven de RTI. "Teniendo en cuenta la imprevisible volatilidad del cambio climático y la inmensa complejidad del sector del transporte marítimo, simplemente necesitamos más datos para mostrar la imagen completa. Sin embargo, las pruebas disponibles indican claramente que los costos serán grandes".

Mayor compromiso

Según el informe: el sector puede tomar varias medidas ahora para avanzar en la transición hacia un transporte marítimo ecológico y reducir los futuros costos del cambio climático, entre ellas:

Comprometerse a la descarbonización total para 2050, en línea con el Acuerdo de París.

Apoyar un mecanismo basado en el mercado para reducir las emisiones del transporte marítimo en la Organización Marítima Internacional.

Invertir en combustibles y tecnología de cero emisiones.

Apoyar una transición equitativa para el sector del transporte marítimo a fin de garantizar que el peso de los daños y los costos de adaptación no recaigan de forma desproporcionada en los países en desarrollo.

Muchos líderes del sector marítimo ya han respaldado un llamado a la acción a través de la Coalición Getting to Zero, cuyo objetivo es el desarrollo y el despliegue de buques de alta mar con cero emisiones comercialmente viables para 2030.

Por MundoMarítimo