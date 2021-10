Recolectar data es la mitad del camino hacia un acercamiento informado del negocio, la otra mitad es interpretar la data de manera correcta y entender qué nos está mostrando. Eso es la inteligencia de mercado o ‘market intelligence’, la capacidad de leer la data, estadísticas, tendencias y otras informaciones que están permanentemente fluyendo desde el mercado activo, contando la historia de dónde estamos, dónde vamos y qué necesitamos hacer. Moderado por Josh Hurwitz, Senior Commercial Advisor for Ports and Maritime de Moffatt & Nichol, el primer panel del segundo día puso el foco en la inteligencia de mercado, con presentaciones de expertos de la industria que explicaron y contextualizaron la realidad actual del mercado de shipping de contenedores y qué esperar, con COVID-19 y todo.

Transbordo, rendimiento y comercio

En su presentación, “Dinámicas del comercio de contenedores en América Latina y el Caribe”, Ricardo J. Sánchez, Regional Expert in Infrastructure and Ports de CEPAL, habló sobre transbordos, rendimiento, comercio en el Caribe y las costas Este y Oeste de Sudamérica y las tendencias negativas de importaciones sufridas debido al COVID-19 seguido de su recuperación. "Los importadores y exportadores están afectados por la inflación", destacó Sánchez al contextualizar el escenario comercial actual.

Más tarde, Peter Levesque, presidente de Ports America presentó sobre la gestión de la cadena de suministro en un mundo post pandemia como ‘efecto secundario’ del coronavirus. “Los retailers e importadores están muy frustrados con lo que está sucediendo y los proveedores de servicios de la cadena de suministro también y todos tenemos que trabajar juntos para superarlo”, dice Levesque, quien también se refirió a los cambios que el coronavirus ha causado en la cadena de suministro: diversificación de la fuente; rápida aceleración del e-commerce; adopción de nuevas tecnologías en la cadena de suministro. “Todos estos cambios han provocado una escasez de capacidad en la última milla de 7 millones de paquetes/día, la congestión en los puertos LA-LB por el aumento del e-commerce y la migración de los retailers hacia estrategias multicanal", mencionó el ejecutivo de Ports America, quien agregó que en el futuro el mercado reaccionará "desplegando naves más pequeñas y rápidas; el desarrollo de una cadena de suministro marítima más sensible al tiempo; bypass del centro de distribución con modelos de negocio directo al consumidor; y el crecimiento de servicios exprés".

Un problema común

William Brown, presidente Group D de la Caribbean Shipping Association, continuó en el panel analizando la situación actual de la industria del shipping en el Caribe, donde los puertos reportan un marcado aumento en el tráfico de contenedores, combinado con aumentos en las tarifas de fletes las cuales se espera continúen en 2022. Nuevos hubs comerciales y zonas económicas especiales en el Caribe son una alternativa atractiva para la cadena de suministro gracias a su ubicación estratégica, todo en el contexto de un panorama político cambiante.

El panel finalizó con la presentación de Eduardo Lugo, presidente y CEO de Maritime & Logistics Consulting Group S.A., quien se centró en las tendencias del comercio internacional y los desafíos por delante. "Opciones para asegurar la carga, como chartering de naves y seleccionar puertos y embarcaciones alternativas son medidas que están siendo adpotadas por algunos de los retailers más grandes del mundo para mantener sus cadenas de suministro operativas".

Transformación digital

La segunda mitad del día puso el foco en la transformación digital y la importancia de adoptar digitalización en las operaciones. Primero fue el turno de Joana Álvarez Guillén, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR de Perú, quien habló en extenso sobre la Ventanilla Única Comercio Exterior VUCE, la cual funciona desde 2010, y el proyecto VUCE 2.0, que busca mejorar la competitividad del sector comercial a través de costos operativos competitivos. La VUCE 2.0 tiene 5 áreas de desarrollo: transaccional; servicios portuarios; portales de información; fortalecimiento de las agencias públicas; y servicios transversales. “En sus 10 años de desempeño acumulado, la VUCE ha demostrado su valor en reducir costos, digitalizar procesos y optimizar operaciones”.

“Perspectivas de digitación y digitalización en Latam”, de Carlos Ricardo Ortiz de Logiety, fue la siguiente. Durante su presentación, Ortiz se enfocó en las diferencias entre digitación, digitalización y transformación digital. "Muchas compañías latinoamericanas tienen dificultad para entender qué significa la migración digital y cómo es que la data puede ayudar a la propuesta de valor de su negocio. Digitación es el proceso de transformar data física en data digital, un buen ejemplo de ello es el e-Bill of Lading, solo un cambio en formato. Digitalización es el cambio en el modelo de negocios y entrega nuevos ingresos producto de la implementación de soluciones digitales, como podría ser una aplicación web o app, como una empresa de freight forwarder digital. Transformación digital es el resultado de la combinación de las dos definiciones previas: un cambio a nivel de industria; buen ejemplo de ello es cómo la industria discográfica cambió hacia plataformas digitales, o cómo Netflix redefinió el campo de juego centrando la demanda de contenido a voluntad”, destacó el experto, quien además citó ejemplos de compañías SaaS que están liderando la transformación digital en la industria regional como Flexport, CargoX y Taxer. “Hay una escasez de talent IT y una adopción baja-lenta de IT, pero las oportunidades están en el no code/low code en el mercado y en los programas corporativos abiertos a la innovación de ideas hacia scale ups”.

Jorge Barnett de Georgia Tech Panama continuó con su presentación sobre agregar valor a través de la transformación digital “Éxitos y desafíos en Panamá y Latinoamérica”. “Los esfuerzos del sector privado están en un nivel más avanzado/maduro que el público, el cual está concentrando sus esfuerzos en la digitación. Continuidad y sustentabilidad de iniciativas sigue siendo un factor para la brecha”, destacó junto con enfatizar que “hay un progreso significativo en la adopción de IA, big data, analytics y blockchain junto con iniciativas de automatización de terminales, aunque necesitamos más compromiso de actores del sector público”.

El panel, que fue moderado por el experto ciber de la industria Pascal Ollivier de Maritime Street, finalizó con la presentación de Gadi Benmoshe, Managing Director de Marinnovators, “Innovation ecosystem: the catalyst for new technologies implementation,” citando el ejemplo del ecosistema de innovación de tecnología marítima de los puertos de Israel. “El gobierno fomenta a sus compañías ser un factor activo en innovación definiendo mecanismos efectivos de innovación a nivel organizacional, integración constante de la innovación en las actividades de la compañía, implementación de nuevas tecnologías y poniendo la infraestructura nacional a su disposición para start-ups e invertir en ellas”.

Luego de las presentaciones, todos los paneles procedieron a la session de preguntas y respuestas en vivo y lideradas por los respectivos moderadores. Los videos ya se encuentran disponibles on demand. Para acceder a este contenido exclusive, por favor escribe a toc-americas@mundomaritimo.cl.

