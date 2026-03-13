La naviera belga EXMAR comenzó a implementar el servicio de conectividad NexusWave de Inmarsat Maritime, empresa de Viasat, en su flota de buques gaseros con el objetivo de fortalecer las comunicaciones entre las naves y las operaciones en tierra.

La solución responde a la necesidad de la compañía de mejorar la conectividad en operaciones globales y facilitar la interacción entre los equipos embarcados y las oficinas en tierra. Según se informó, la implementación busca también apoyar iniciativas relacionadas con el bienestar de las tripulaciones.

NexusWave es un servicio de conectividad totalmente gestionado que integra múltiples redes mediante un sistema de enlace inteligente. La plataforma combina tecnologías como GX Ka-band, LEO, LTE y L-band para mantener una conexión continua.

De acuerdo con la información difundida, esta integración permite asegurar la continuidad de las operaciones y reducir el riesgo de interrupciones en las comunicaciones. El sistema también facilita el uso de aplicaciones empresariales críticas, incluyendo videoconferencias y comunicaciones en tiempo real.

Con el servicio ya activo en parte de la flota, EXMAR indicó que se han observado mejoras en la colaboración entre buques y oficinas en tierra, así como un acceso más estable a herramientas operativas. La compañía también informó que las tripulaciones cuentan con acceso gratuito e ilimitado a datos durante su tiempo libre.

La compañía señaló además que la adopción de NexusWave permitirá reducir en aproximadamente 20% los costos operativos relacionados con conectividad, al consolidar estos servicios bajo un único proveedor.

Mayor seguridad de la información

Otro aspecto considerado en la implementación fue la seguridad de la información. El sistema está diseñado para integrarse con la infraestructura tecnológica existente de EXMAR, incluyendo mecanismos de cifrado de extremo a extremo y división de datos entre distintas redes para resguardar la información.

Previo al despliegue en los buques operativos, los equipos de ingeniería de ambas entidades realizaron pruebas de configuración en un entorno de laboratorio que simulaba condiciones de operación a bordo. Según lo informado, la validación se completó en un día, lo que permitió avanzar posteriormente con la implementación en la flota.

David de Roock, director de TI de EXMAR, comentó: “El conocimiento que Inmarsat tiene de nuestras necesidades empresariales, su oferta de asistencia global las 24 horas del día y su compromiso con el desarrollo de servicios en línea con los requisitos cambiantes fueron factores clave en nuestra decisión de actualizar nuestra flota a NexusWave”.

Por su parte, Ab Argam, director senior de ventas para EMEA de Inmarsat Maritime, afirmó: “La decisión de EXMAR de implementar NexusWave en su creciente flota de buques gaseros subraya la confianza y la fiabilidad que hemos construido juntos durante más de 20 años. Esto es solo el comienzo, y me enorgullece continuar nuestra asociación para desarrollar futuras mejoras de NexusWave con EXMAR que crezcan junto con su flota y sus ambiciones futuras”.