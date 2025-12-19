El uso creciente de la automatización en la industria offshore apunta a mejoras en eficiencia y seguridad, aunque su impacto final en las operaciones futuras a bordo de los buques sigue siendo objeto de análisis dentro del sector.

De acuerdo con una encuesta reciente de Inmarsat Maritime, la mayor proporción de los participantes identificó a la inteligencia artificial (IA) como la tecnología con mayor incidencia prevista en las operaciones de los buques hacia 2035. Más de la mitad consideró que al menos el 25% de las tareas manuales diarias podría dejar de realizarse en ese horizonte. Casi tres cuartas partes de los encuestados estimaron que esta automatización impulsada por la IA derivaría en una reducción mínima del 10% en el número de tripulantes durante la próxima década.

No obstante, Eric Griffin, vicepresidente de Energía Offshore de Inmarsat Maritime, señaló que la automatización debería aliviar la carga administrativa y no sustituir a las personas. Durante su intervención en la Offshore Support Journal Conference Americas, realizada en octubre de 2025 en Brasil, afirmó: “Liberar a las personas calificadas para que se concentren en las decisiones de criterio —coordinación, gestión de excepciones, recuperación— donde la experiencia humana genera su valor. Eso es lo que realmente significa el término ‘human on the loop: las personas hacen las partes que más importan; los sistemas hacen que esas partes sean más fáciles”.

La encuesta también indicó que, para adaptarse a un entorno offshore cada vez más automatizado, será necesaria una mayor capacitación. Cerca del 80% de los participantes previó que al menos la mitad del personal embarcado deberá volver a capacitarse o adquirir nuevas competencias tecnológicas de aquí a 2035.

Conclusiones similares surgieron de una mesa redonda organizada por Inmarsat en el marco de la misma conferencia en Brasil. En ese espacio se identificaron brechas de formación en el sector offshore, con reportes de operadores que señalaron que los sistemas digitales a bordo de buques de apoyo offshore están siendo subutilizados hasta en un 90%.

Los participantes también expresaron preocupación por el aumento del riesgo de ciberataques, en línea con los resultados de la encuesta de Inmarsat, donde la mitad de los encuestados consideró las amenazas a la ciberseguridad como el principal riesgo para la seguridad derivado de la automatización de los buques. Asimismo, se mencionaron dificultades para la captación y retención de tripulantes con las competencias necesarias para operar nuevas tecnologías.

En este contexto, la conectividad fue identificada como un elemento relevante para facilitar la adaptación del sector a los procesos automatizados. Griffin explicó: “La conectividad es el habilitador que ayuda a ofrecer capacitación, simulaciones y recursos incluso en entornos remotos o con alta latencia. Al mismo tiempo, cada vez más esfuerzos se centran, con razón, en el bienestar de la tripulación, que se está convirtiendo en un factor importante para la retención y la seguridad. La telemedicina, el acceso a apoyo sanitario y la posibilidad de comunicarse con la familia mejoran la moral”.

El ejecutivo agregó que, pese a ser “la vía por la que pueden ingresar los riesgos”, la conectividad también constituye la “base para la defensa”, al permitir “monitoreo en tiempo real y una respuesta coordinada entre buques y tierra”.

Según lo planteado en los debates sectoriales, para que los operadores de buques de apoyo offshore obtengan beneficios de la automatización, el objetivo no debería ser reemplazar la experiencia humana, sino respaldarla mediante herramientas que permitan a las tripulaciones desenvolverse en un entorno operativo en transformación.

Por MundoMaritimo