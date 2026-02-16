El aumento de las temporadas de tormentas y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, impulsados por el cambio climático, están planteando desafíos operativos crecientes para la industria marítima. En respuesta, Gard publicó una serie de análisis sobre los riesgos asociados a condiciones meteorológicas adversas, centrándose en vientos fuertes y olas altas, con el objetivo de orientar cómo proteger a las tripulaciones, las naves y el medio ambiente.
Los expertos enfatizan que, aunque la pérdida total de buques por mal tiempo sigue siendo relativamente rara, el clima severo está implicado en una parte significativa de las reclamaciones de alta gravedad. En el 2023, eventos extremos fueron un factor en al menos un tercio de las pérdidas totales, y alrededor de una cuarta parte en 2024, según testimonios recogidos en un simposio conjunto de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y la Organización Marítima Internacional (IMO).
Más allá de los siniestros mayores, el tiempo severo puede causar daños cotidianos — desde daños en maniobras portuarias o al arrastrar anclas hasta pérdidas de carga por deslizamiento o contacto con agua de mar — y, en casos extremos, derrames de combustibles y necesidad de salvamento.
Impacto en buques y tripulaciones
La vulnerabilidad de un buque frente al clima adverso está condicionada tanto por su diseño como por su estado operativo. Naves con estructuras elevadas — como cruceros o portacontenedores— presentan grandes superficies expuestas al viento, lo que incrementa los riesgos de maniobra. Igualmente, los buques con escasa profundidad de hélice o timón pueden perder eficiencia de propulsión y maniobrabilidad en olas fuertes.
La antigüedad de la flota mundial también es un factor preocupante: naves más viejas tienden a tener equipos o estructuras más susceptibles al estrés de oleajes extremos, y la falta de redundancias — como sistemas de energía de respaldo — puede agravar la respuesta en emergencias. Esto abre el debate sobre cómo el diseño de nuevos buques debe adaptarse para confrontar un clima cada vez más severo.
Otra vertiente crítica es la competencia en meteorología de las tripulaciones. Aunque la disponibilidad de pronósticos detallados ha mejorado, muchos tripulantes carecen de formación específica para interpretar y aplicar esa información de forma segura. Un sondeo conjunto del Nautical Institute, la WMO y la IMO reveló que un 40% de los encuestados no había recibido entrenamiento acreditado en meteorología marítima, lo que limita la toma de decisiones informada en alta mar.
El artículo también señala que, pese a los adelantos en servicios meteorológicos y herramientas de navegación digital avanzada, los pronósticos pueden subestimar condiciones reales: hay casos documentados que superaron ampliamente vientos y alturas de ola previstos, con consecuencias significativas para naves.
Claves para el futuro
Uno de los elementos subrayados por Gard es la importancia de integrar mejores prácticas, tanto tecnológicas como humanas, en la gestión del riesgo por clima severo. Esto incluye:
Finalmente, el documento destaca que la compañía en tierra es una línea de defensa clave junto con la tripulación a bordo, especialmente en cómo evaluar riesgos, aplicar medidas preventivas y asegurar que las decisiones tomadas no dependan de una sola persona o punto de fallo.
Por MundoMaritimo
