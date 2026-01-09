El inicio de 2026 encuentra a la industria logística internacional en un proceso de reordenamiento estratégico, luego de un 2025 marcado por disrupciones geopolíticas, cambios abruptos en la capacidad disponible y modificaciones en los patrones de consumo. Solo el último trimestre del año pasado concentró buena parte de las tensiones operativas, obligando a los operadores a realizar ajustes constantes para mantener la continuidad de los servicios, señala un artículo publicado por Ti.

El foco ahora está puesto en transformar la resiliencia demostrada durante el período más complejo en una ventaja competitiva concreta. “La industria ya no está enfocada únicamente en resistir un entorno inestable. El desafío ahora es convertir esa resiliencia en impulso estratégico, pasando deliberadamente de la volatilidad a la velocidad, pero con decisiones más inteligentes, mejor visibilidad y mayor precisión en cada etapa de la operación”, indica el artículo.

Uno de los principales aprendizajes que dejó 2025 es que la adaptabilidad dejó de ser un atributo deseable para convertirse en una condición básica de supervivencia. La capacidad de redirigir cargas, ajustar estrategias de inventario o reaccionar rápidamente ante eventos inesperados fue determinante para aquellas compañías que lograron sostener su desempeño en un entorno altamente inestable.

En ese sentido, el artículo subraya que “a lo largo del año quedó demostrado, una y otra vez, que la capacidad de pivotear rápidamente—ya sea redirigiendo embarques, reorganizando inventarios o ajustando planes en tiempo real— fue lo que marcó la diferencia entre las organizaciones que lograron mantenerse por delante de la disrupción y aquellas que solo reaccionaron cuando el impacto ya era inevitable”.

Visibilidad y anticipación operativa

Otro de los ejes centrales del análisis es la visibilidad de la cadena logística. Durante 2025, las compañías que contaron con herramientas de monitoreo en tiempo real, ETAs predictivos y mejor inteligencia de datos lograron anticiparse a los problemas en lugar de limitarse a resolverlos cuando ya se habían materializado.

“Ya no resulta suficiente contar con una comprensión parcial de la cadena de suministro. Cerrar las brechas de información y fortalecer los flujos de datos es clave para pasar de una gestión reactiva a una verdaderamente predictiva”, advierte el artículo.

En paralelo, también destaca que la eficiencia de costos y la calidad del servicio no son objetivos contradictorios. Por el contrario, la experiencia reciente muestra que una mejor planificación de cargas, una mayor consolidación y una gestión de desempeño más rigurosa pueden impactar positivamente en ambos frentes al mismo tiempo.

Tecnología con foco en la operación

Respecto del uso de tecnología, Ti es categórico en señalar que la digitalización solo genera valor cuando está alineada con las necesidades reales de la operación. Si bien la adopción de herramientas digitales y soluciones basadas en inteligencia artificial se aceleró, no todas entregaron los resultados esperados.

“Las plataformas que realmente demostraron su valor fueron aquellas orientadas a resolver problemas operativos concretos, como la automatización documental, la detección de excepciones o la mejora en la precisión de la planificación. La tecnología debe simplificar los procesos, no añadir nuevas capas de complejidad”, señala Ti.

Coordinación como ventaja competitiva

Finalmente, en el rol de la colaboración entre los distintos actores de la cadena logística. En un contexto de rutas impredecibles y mercados tensionados, la coordinación entre dueños de cargas, proveedores, socios estratégicos y equipos internos fue clave para sostener los flujos de carga.

De este modo en 2026, el sector enfrenta no solo un nuevo año, sino la oportunidad de transformar las lecciones de un período particularmente turbulento en una hoja de ruta más sólida, con foco en velocidad, inteligencia operativa y resiliencia estructural. El objetivo, concluye el artículo, es avanzar con mayor propósito, acelerar donde realmente importa y operar con mayor solidez frente a la incertidumbre.

Por MundoMaritimo