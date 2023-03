Desde que se impuso la regulación de emisiones de carbono a nivel global en 2020, las navieras han ido poco a poco incorporando tecnologías que ayuden a sus embarcaciones a alcanzar los nuevos máximos permitidos. Una de estas regulaciones es el indicador de intensidad de carbono IIC, una medida de la eficiencia con la que un buque transporta mercancías o pasajeros y se expresa en gramos de CO2 emitidos por capacidad de carga y milla náutica, de acuerdo a lo cual el buque recibe una calificación anual que va de la A a la E –donde la A es la más eficiente y la E la menos— aplicado a todos los buques de carga, RoPax y de crucero de más de 5.000 GT. Según revela un análisis realizado utilizando datos de VesselsValue, la actividad de compra y venta de naves se está viendo afectada por esta clasificación, donde las embarcaciones con clasificación E son percibidos como mayor riesgo.

“Actualmente, los efectos son más prominentes en el mercado de petroleros, con buques de la banda E que se negocian con poca frecuencia y con descuentos sustanciales. Un patrón similar, aunque menos prominente, también está presente en el mercado de graneleros. Todavía no hemos observado efectos significativos en el mercado de contenedores, aunque esperamos que con el tiempo aparezcan pautas similares”, revela el análisis de VesselsValue.

Efectos de la liquidez

El estudio apunta al efecto de la clasificación sobre la liquidez de los buques, donde los que operan en la banda E tienen una liquidez sustancialmente inferior a la de los buques que operan en otras bandas. Esto es coherente con la previsión de que los buques de la banda E tendrán necesidades de capital o verán reducido su potencial de beneficios en un futuro próximo. No obstante, sigue habiendo incertidumbre en torno al calendario y la magnitud del aumento de las inversiones o la reducción de los beneficios.

De acuerdo al análisis de VesselsValue, el impacto del rendimiento del IIC en la liquidez es evidente en el sector de los graneleros, aunque menos pronunciado que en el de los petroleros; no así en el mercado de portacontenedores, donde el indicador no afecta en el valor de transacción. “Vemos que los buques de las bandas B y C se negocian con más frecuencia que los de otras bandas (12,4% y 11,6% respectivamente). También observamos una liquidez muy baja en los buques de la banda A. Esto también puede deberse a la reticencia a vender activos preciados y a las primas no satisfechas asociadas”, lee.

Cómo mejorar

Para mejorar su clasificación –y, por ende, su valor de transacción—los barcos de banda D y E requerirán un plan de mejoramiento de eficiencia energética de naves (Ship Energy Efficiency Improvement Plan -SEEMP), a través de ajustes menores y así alcanzar el nivel de cumplimiento necesario para subir de categoría.

Del mismo modo, la velocidad de la nave es directamente proporcional a sus ganancias, lo que se traduce a que mientras más rápido el barco, mayor es su actividad de transporte en un determinado lapso de tiempo. Por lo tanto, a más velocidad, más ganancias -y mejor valor de venta.

Por MundoMaritimo