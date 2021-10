Los problemas logísticos del transporte marítimo de contenedores están haciendo que se pierdan oportunidades de arbitraje de contratos para el transporte marítimo de commodities, ya que el riesgo que implica la incerteza de los tiempos de arribo disminuye la confianza para comprometerse en operaciones en las que el tiempo es un factor crítico, señala un reporte de S&P Global Platts.

A pesar de que los fletes se sitúan en máximos de varios años, los amplios diferenciales de precios entre Occidente y Oriente para algunos commodities, en particular los metales y los productos petroquímicos, permiten acomodar fácilmente los costos que implica el transporte de contenedores, pero la actividad comercial es inusualmente escasa debido al riesgo de retrasos.

Ferro silicio

Durante la mayor parte del tercer trimestre, los precios del ferro silicio en EE.UU. cotizaron elevadas primas respecto a Asia, después de que el mercado estadounidense se enfrentara a una importante reducción de las importaciones en el primer semestre del año y al cierre de una planta local que no volvió a funcionar hasta mitad de año.

Varias fábricas de acero estadounidenses subestimaron la fuerza y la velocidad de la recuperación de la demanda a medida que su economía local se recuperaba de los cierres de 2020, según fuentes del mercado. A los proveedores también los tomó desprevenidos, debiendo esforzarse por importar ferro silicio para satisfacer el aumento de la demanda spot de las acerías que no tenían una cobertura adecuada de contratos a largo plazo.

"En junio recibí una solicitud de ferro silicio de una acería que cerró el año pasado durante el cierre y no volvió a arrancar hasta el segundo trimestre de este año. En aquel momento me ofrecieron un flete en contenedor desde Malasia hasta la Costa Este de EE.UU. (USEC) a US$16.000/TEUs y sin ninguna garantía de cuándo estarían disponibles los contenedores para cargar y la fecha de entrega aquí en EE.UU.", dijo un trader del sector.

"El problema no era la tarifa, sino el hecho de que no se sabía cuándo llegarían los 10 contenedores a EE.UU. Con la diferencia de precios entre EE.UU. y Asia, podría haber funcionado si no fuera por la falta de disponibilidad de contenedores", añadió.

Un productor dijo que esa prima en EE.UU. habría abierto normalmente un espacio de arbitraje para la importación. Sin embargo, "la situación de los contenedores lo impidió, y a eso hay que añadir el hecho de que el mercado de ferro silicio de EE.UU. es normalmente líquido, aunque no lo ha sido este año, como se ha visto", dijo un productor. "Los comerciantes no podían asumir el riesgo de que el material apareciera mucho más tarde de lo previsto: ¿qué habría pasado si la demanda ya no estaba ahí para cuando aparecieran los contenedores?", añadió.

Riesgo de las condiciones FOB

Un segundo trader dijo que había intentado en varias ocasiones a lo largo del año comprar ferro silicio de Brasil para importarlo a EE.UU., pero "en cada ocasión, decían que estaban agotados hasta el cuarto trimestre (…) luego, cuando algunos de ellos estaban dispuestos a hacer ofertas, sólo lo hacían en condiciones FOB (Free on Board), dejándonos el riesgo y la responsabilidad de reservar el flete de los contenedores".

Ahora se ha cerrado la puerta a cualquier oportunidad de arbitraje en la importación de ferro silicio de EE.UU. tras el aumento de los precios del producto en Asia durante las dos últimas semanas. Además, los precios CIF (Cost Insurance and Freight) en Japón subieron a 4.500-4.700 dólares/t el 6 de octubre, frente a los 4.000-4.300 dólares del 29 de septiembre y los 2.610-2.660 dólares/t del 22 de septiembre, según datos de S&P Global Platts.

El precio en EE.UU. subió a 2,80-2,90 dólares/libra (6.174-6.394 dólares/t) durante el mismo período, en base a los derechos pagados en los centros de distribución de EE.UU., desde los 2,65-2,75 dólares/libra del 29 de septiembre y los 2,24-2,25 dólares/libra del 22 de septiembre.

Con las tarifas de los contenedores premium, que incluyen varios recargos, que se escuchan en torno a los US$25.000/TEU en la ruta Asia-USEC., los precios en EE.UU. del ferro silicio asiático se sitúan en torno a los 5.738 dólares/t, según los cálculos de Platts, demasiado bajos para incentivar a los productores asiáticos a vender a EE.UU.

Los precios asiáticos se han disparado debido a los recortes de producción en China como resultado de las políticas para frenar el consumo de energía y cumplir los nuevos y estrictos objetivos de contaminación. La electricidad representa alrededor del 60% de los costos de producción del ferro silicio, según fuentes del mercado.

Arbitraje de PEBD entre Asia y Europa se reduce

El arbitraje entre el polietileno de baja densidad (PEBD) europeo sobre la base de entrega libre en el noroeste de Europa y el PEBD asiático sobre la base de Código de Regulación Federal (CFR) en el Lejano Oriente estuvo abierto desde marzo hasta mediados de septiembre. En su punto álgido, el 1 de junio, el diferencial, una vez descontado el flete, era de US$959,51/t para los big bags.

En ese momento, el PEBD de entrega libre al Noroeste de Europa se valoró en US$2.639,30/t, y el PEBD (CFR) Extremo Oriente en US$1.190/t, lo que situaba el diferencial en unos amplios US$1.449,30/t, mientras que el flete de los contenedores del Norte de Asia al Norte del Continente se valoró en US$12.000/t.

En un contenedor de cuarenta pies cabrían unas 24-25 tm de PEBD en big bags y 18-20 tm en small bags, lo que sitúa el costo estimado del flete en US$489,80/tm para los big bags y US$631,58/tm para los small bags, ambos muy por debajo de los US$1.449,30/tm de diferencia en los costos del producto

Sin embargo, fuentes del mercado señalaron que la actividad era limitada. "El principal problema es que no podemos predecir hacia dónde van las tarifas", dijo un operador de Polietileno (PE). Si bien la fiabilidad del calendario de transporte de contenedores era un factor, otra razón podría ser la falta de relaciones establecidas entre las regiones, ya que no es una ruta comercial común.

"En general [hay] muchos retrasos. Es una situación realmente complicada, con fletes elevados y una disponibilidad limitada de contenedores, contenedores en el puerto equivocado... muchos buques llegan con retraso", afirmó otro operador europeo de PE.

La ventana de arbitraje entre las regiones está actualmente cerrada, a pesar del diferencial de precios relativamente alto entre las regiones en comparación con los niveles históricos, debido a los elevados costos de los fletes.

Los actores en el mercado europeo de polímeros han citado con frecuencia las tarifas de flete, la incertidumbre sobre los plazos de entrega y la falta de espacio para contenedores como obstáculos al flujo de plásticos de Asia a Europa, incluso en mercados como el del acrilonitrilo-butadieno-estireno, que en los últimos años ha dependido del flujo de importaciones de Asia para equilibrar el mercado europeo.

Por MundoMarítimo