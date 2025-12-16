El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil anunció una nueva inversión privada por aproximadamente US$190 millones, comprometida por International Container Terminal Services (ICTSI) para la expansión y modernización del ICTSI Rio Brasil Terminal, ubicado en el puerto de Río de Janeiro. El proyecto, que se ejecutará entre 2025 y 2029, permitirá incrementar la capacidad operativa del terminal público en un 70,5%, pasando de los actuales 440 mil TEUs anuales a 750 mil TEUs, consolidando a Río como un polo logístico estratégico para las regiones Sudeste y Centro-Oeste del país.

Durante el anuncio, el ministro Silvio Costa Filho subrayó la relevancia estratégica de esta iniciativa para el fortalecimiento del sistema portuario de Brasil, uno de los ejes prioritarios de su gestión. “Se trata de una inversión cercana a los US$200 millones, esencial para ampliar las operaciones del puerto, pasando de 440 mil a 750 mil TEUs y, en el futuro, eventualmente alcanzar 1,2 millones de TEUs”, señaló.

El plan de inversiones contempla cerca de US$83 millones en obras de infraestructura y alrededor de US$107 millones en la adquisición de equipamiento de última generación. Entre las principales acciones se incluyen la unificación y ampliación de patios de almacenamiento, la reorganización de edificios para optimizar flujos internos, la incorporación de nuevos equipos para la manipulación de contenedores, la modernización de sistemas eléctricos y de servicios, así como inversiones en tecnología, automatización y eficiencia en la atención a clientes.

El ministro destacó además el impacto directo del proyecto en la generación de empleo y dinamización económica. “El mayor programa social de Brasil es el empleo y la renta”, afirmó, resaltando el potencial de creación de oportunidades asociado a la expansión del terminal. Asimismo, recordó que al 30 de noviembre de 2025 el puerto de Río de Janeiro ya registraba un crecimiento del 14% en el movilización de carga, lo que refuerza la estrategia de inversión para elevar la competitividad portuaria del país.

Desde ICTSI, operador del terminal, se destacó el carácter transformador del proyecto. “Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con Brasil y con la expansión, eficiencia y competitividad de la cadena logística nacional”, señalaron desde la administración del Rio Brasil Terminal, precisando que el esfuerzo se suma a inversiones superiores a US$38 millones ya realizadas en los corredores logísticos Rio–Minas y Rio–Suzano, con énfasis en el transporte ferroviario. Según la compañía, esta estrategia permitirá también mitigar la congestión observada en el puerto de Santos, redistribuyendo de mejor forma la demanda portuaria del país.

El proyecto incorpora además sistemas avanzados de control de accesos, monitoreo y gestión de cargas, junto con adecuaciones para cumplir con los requerimientos regulatorios más recientes, en particular los establecidos por la Receita Federal de Brasil. A ello se suman medidas de sostenibilidad ambiental, alineadas con los compromisos globales de ICTSI en materia de operaciones responsables y descarbonización.

En términos operativos, la expansión permitirá al terminal atender de manera continua buques de gran tamaño a lo largo de todo el frente de atraque, incluidos naves Panamax y Post-Panamax de hasta 366 metros de eslora y con capacidades superiores a 13.000 TEUs. Las dos primeras grúas pórtico nueva, cuyo arribo está previsto para mediados de 2026, estarán diseñadas para operar buques de hasta 400 metros de eslora, en línea con la tendencia global de escalamiento de flotas en la costa este de Sudamérica.

El puerto de Río de Janeiro ha registrado, desde 2023, un crecimiento sostenido en la manipulación de contenedores, reflejo directo del dinamismo del comercio exterior de Brasil. Esta tendencia se mantiene en 2025 y se proyecta para los próximos años, reforzando la necesidad de ampliar capacidad y eficiencia operativa.

Con la incorporación gradual de nuevos equipos y patios, el terminal ofrecerá capacidad adicional al mercado a partir de 2026. Una vez completadas las inversiones, se espera que opere con una utilización cercana al 75% entre 2029 y 2030, aportando mayor previsibilidad, reducción de tiempos de espera, menores costos logísticos y mayor resiliencia frente a eventuales cuellos de botella en otros puertos. Sin estas intervenciones, advierten desde la compañía, el terminal podría enfrentar saturación entre 2027 y 2028.

