El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil anunció una nueva inversión privada por aproximadamente US$190 millones, comprometida por International Container Terminal Services (ICTSI) para la expansión y modernización del ICTSI Rio Brasil Terminal, ubicado en el puerto de Río de Janeiro. El proyecto, que se ejecutará entre 2025 y 2029, permitirá incrementar la capacidad operativa del terminal público en un 70,5%, pasando de los actuales 440 mil TEUs anuales a 750 mil TEUs, consolidando a Río como un polo logístico estratégico para las regiones Sudeste y Centro-Oeste del país.
Durante el anuncio, el ministro Silvio Costa Filho subrayó la relevancia estratégica de esta iniciativa para el fortalecimiento del sistema portuario de Brasil, uno de los ejes prioritarios de su gestión. “Se trata de una inversión cercana a los US$200 millones, esencial para ampliar las operaciones del puerto, pasando de 440 mil a 750 mil TEUs y, en el futuro, eventualmente alcanzar 1,2 millones de TEUs”, señaló.
El plan de inversiones contempla cerca de US$83 millones en obras de infraestructura y alrededor de US$107 millones en la adquisición de equipamiento de última generación. Entre las principales acciones se incluyen la unificación y ampliación de patios de almacenamiento, la reorganización de edificios para optimizar flujos internos, la incorporación de nuevos equipos para la manipulación de contenedores, la modernización de sistemas eléctricos y de servicios, así como inversiones en tecnología, automatización y eficiencia en la atención a clientes.
El ministro destacó además el impacto directo del proyecto en la generación de empleo y dinamización económica. “El mayor programa social de Brasil es el empleo y la renta”, afirmó, resaltando el potencial de creación de oportunidades asociado a la expansión del terminal. Asimismo, recordó que al 30 de noviembre de 2025 el puerto de Río de Janeiro ya registraba un crecimiento del 14% en el movilización de carga, lo que refuerza la estrategia de inversión para elevar la competitividad portuaria del país.
Desde ICTSI, operador del terminal, se destacó el carácter transformador del proyecto. “Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con Brasil y con la expansión, eficiencia y competitividad de la cadena logística nacional”, señalaron desde la administración del Rio Brasil Terminal, precisando que el esfuerzo se suma a inversiones superiores a US$38 millones ya realizadas en los corredores logísticos Rio–Minas y Rio–Suzano, con énfasis en el transporte ferroviario. Según la compañía, esta estrategia permitirá también mitigar la congestión observada en el puerto de Santos, redistribuyendo de mejor forma la demanda portuaria del país.
El proyecto incorpora además sistemas avanzados de control de accesos, monitoreo y gestión de cargas, junto con adecuaciones para cumplir con los requerimientos regulatorios más recientes, en particular los establecidos por la Receita Federal de Brasil. A ello se suman medidas de sostenibilidad ambiental, alineadas con los compromisos globales de ICTSI en materia de operaciones responsables y descarbonización.
En términos operativos, la expansión permitirá al terminal atender de manera continua buques de gran tamaño a lo largo de todo el frente de atraque, incluidos naves Panamax y Post-Panamax de hasta 366 metros de eslora y con capacidades superiores a 13.000 TEUs. Las dos primeras grúas pórtico nueva, cuyo arribo está previsto para mediados de 2026, estarán diseñadas para operar buques de hasta 400 metros de eslora, en línea con la tendencia global de escalamiento de flotas en la costa este de Sudamérica.
El puerto de Río de Janeiro ha registrado, desde 2023, un crecimiento sostenido en la manipulación de contenedores, reflejo directo del dinamismo del comercio exterior de Brasil. Esta tendencia se mantiene en 2025 y se proyecta para los próximos años, reforzando la necesidad de ampliar capacidad y eficiencia operativa.
Con la incorporación gradual de nuevos equipos y patios, el terminal ofrecerá capacidad adicional al mercado a partir de 2026. Una vez completadas las inversiones, se espera que opere con una utilización cercana al 75% entre 2029 y 2030, aportando mayor previsibilidad, reducción de tiempos de espera, menores costos logísticos y mayor resiliencia frente a eventuales cuellos de botella en otros puertos. Sin estas intervenciones, advierten desde la compañía, el terminal podría enfrentar saturación entre 2027 y 2028.
Por MundoMaritimo
ICTSI destaca inversiones en curso en ampliaciones de CMSA en México y ICTSI Rio en Brasil
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.