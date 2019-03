ICTSI reportó una movilización consolidada de 9,74 millones de TEUs para el año 2018, un 6% más que los 9,15 millones de TEUs de 2017. Los ingresos de las operaciones portuarias aumentaron un 11%, US$1.400 millones, frente a los US$1.200 millones en 2017. El Ebitda alcanzó US$642,2 millones, un 11% que los US$ 578 millones de 2017, según el reporte semanal de Alphaliner al que MundoMarítimo accede en forma exclusiva.

El ingreso neto atribuible a los accionistas de ICTSI aumentó en un considerable 22% a US$221,5 millones. ICTSI comentó que el aumento en el volumen se debió principalmente a la continua mejora en las actividades comerciales, nuevos contratos con el transporte marítimo y servicios, y la contribución de las nuevas terminales en Lae y Motukea en Papua Nueva Guinea, y Melbourne, Australia. Excluyendo, las nuevas terminales, el volumen consolidado en igual base aumentó un 3% en 2018.

En lo que respecta a las finanzas, ICTSI dijo que el aumento en el ingreso neto se debió principalmente las sólidas entradas proveniente de sus terminales; una disminución en la participación de la compañía en la pérdida neta en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA), una empresa conjunta con PSA en el puerto de Buenaventura en Colombia, ya que la compañía continuó su expansión en el volumen de contenedores. ICTSI también mencionó una ganancia de US$2,8 millones no recurrente del pre-término de la tasa de interés swap relacionada con su terminal en Manzanillo, México, en mayo de 2018.

Sin embargo, el aumento fue reducido por un mayor gasto por el concepto de arriendo de puerto en Melbourne, Australia; como por US$ 5,8 Millones de deterioro no recurrente por cargar en el fondo de comercio en su terminal en Davao, Filipinas, en 2018; y una ganancia no recurrente de US$7,5 millones en la terminación del acuerdo de subconcesión en Nigeria en el segundo trimestre de 2017.

Se espera que el gasto de capital de ICTSI para 2019 sea aproximadamente US$380 millones. El capital estimado que se utilizará principalmente para los proyectos de expansión en curso en Manila, México e Irak, así como para adquisiciones y actualizaciones de equipos.

Por MundoMarítimo