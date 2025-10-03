La Asociación Internacional de la Industria de Búnker (IBIA), con el apoyo de BIMCO, anunció el inicio de una nueva encuesta destinada a evaluar el impacto de los sistemas de licenciamiento de búnker y la adopción de la tecnología de medidores de flujo másico (MFM) en la transparencia, calidad del combustible y alineación regulatoria en el sector marítimo.
La iniciativa da seguimiento al estudio realizado en 2022, que aportó información sobre los principales desafíos de la industria en relación con la calidad de los combustibles, discrepancias en cantidades suministradas y los efectos operativos de la implementación de los MFM.
De acuerdo con los resultados de ese primer estudio, la adopción de MFM —particularmente en Singapur— redujo de manera significativa las disputas sobre cantidades de combustible, aunque persisten preocupaciones en torno a la calidad y su impacto en los motores de las naves . También se evidenció un amplio respaldo de la industria hacia una mayor implementación de licenciamiento y medidores de flujo como herramientas para fortalecer la transparencia y la confianza en los puertos.
La nueva encuesta, desarrollada por el grupo de trabajo IBIA Bunker Licensing & MFM (BL MFM), busca examinar los avances logrados desde 2022, identificar desafíos actuales y recoger opiniones sobre la posible adopción obligatoria de la tecnología MFM, la expansión de los esquemas de licenciamiento a más puertos y los beneficios de avanzar hacia la estandarización y digitalización global del abastecimiento de búnker.
Alexander Prokopakis, director ejecutivo de IBIA, afirmó: “Los resultados de nuestra encuesta de 2022 mostraron un claro deseo por parte del sector de una mayor transparencia y confianza en el proceso de abastecimiento de combustible. Este seguimiento nos permitirá comprender mejor la situación actual del sector e identificar las medidas necesarias para garantizar prácticas de abastecimiento de combustible seguras, fiables y preparadas para el futuro en todo el mundo”.
David Loosley, secretario general y director ejecutivo de BIMCO, añadió: “A medida que se introducen de forma gradual y creciente los biocombustibles y otros combustibles alternativos caros, se refuerza la necesidad de garantizar la precisión y la transparencia en la cantidad y la calidad de los combustibles que se suministran. El puerto de Singapur, así como los puertos de Róterdam y Amberes, están demostrando su compromiso con el uso obligatorio y exigible de medidores de flujo másico; creemos que esto, con el apoyo de las iniciativas de la industria, es un paso muy positivo para el futuro suministro de combustible a la industria naviera”.
La encuesta está abierta a todos los actores de la industria marítima, y los resultados obtenidos contribuirán a formular futuras recomendaciones orientadas a establecer prácticas más sólidas y estandarizadas en el suministro de búnker a nivel global.
Por MundoMaritimo
