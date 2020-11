La IBIA (International Bunker Industry Association) dio a conocer su beneplácito por la aprobación de las enmiendas al anexo VI del MARPOL en el periodo 75° de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 75), que se reunió del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2020.

El primer día del MEPC 75, el director de la IBIA y Representante de la OMI, Unni Einemo, instó a los gobiernos miembros a que aplicaran las enmiendas al anexo VI de MARPOL al procedimiento de verificación de una muestra de fueloil antes de su entrada en vigor, a fin de garantizar un enfoque coherente para verificar el cumplimiento del límite de azufre sin demora, de conformidad con la Circular MEPC.1/Circ.882, publicada por el MEPC 74 en 2019.

La IBIA, además, realizó algunas observaciones respecto al proyecto de enmiendas al Apéndice VI sobre los procedimientos de verificación de una muestra de fueloil del Anexo VI del MARPOL.

Según la IBIA a muchos les cuesta entender que un resultado de prueba de 0,53% de azufre no prueba de manera concluyente que el combustible no cumple el límite de 0,5% de azufre. Sin embargo, observa que todos los métodos de prueba tienen limitaciones en cuanto a su precisión, pero en el caso del azufre, la exactitud del método de prueba, conocida como confianza del 95%, significa que el fueloil con un valor real de 0,5% de azufre puede dar un resultado de prueba de hasta 0,53% en un laboratorio.

Estos principios de precisión de los ensayos estadísticamente sólidos se han tenido en cuenta para verificar si las muestras de fueloil en uso, y las muestras de fueloil transportadas para su uso a bordo de un buque, cumplen los límites de azufre pertinentes de la norma 14. No obstante, al IBIA le sigue preocupando que no se reconozcan los mismos principios para la muestra entregada en virtud de MARPOL, lo que a juicio del organismo aumentará considerablemente el riesgo de que se considere que un fueloil que realmente cumple con los límites de azufre del MARPOL, sobre la base de las pruebas realizadas por un laboratorio, no cumple el requisito. Estas preocupaciones fueron expuestas en detalle en el MEPC 74/10/11 por el IPIECA y la IBIA.

Desde la IBIA señalan que siempre han tremido que la complejidad de tener diferentes enfoques para la verificación del azufre para las muestras entregadas por el MARPOL en comparación con las muestras en uso y abordo causaría confusión y conflictos involuntarios. "La experiencia hasta ahora sugiere que así es", afirman.

Según la IBIA desde que entró en vigor el límite de azufre del 0,50%, ha habido casos de buques que han recibido un resultado de prueba en su propia muestra de entrada del colector de combustible que indica un contenido de azufre superior al 0,50%, pero no superior al 0,53%. Es posible que los buques hayan documentado esos resultados de pruebas como indicativos de un posible incumplimiento mediante una notificación a la administración de su Registro. También pueden enviarse copias de la notificación a las autoridades de su próximo puerto de recalada y a la administración bajo cuya jurisdicción se encuentre el proveedor de combustible, así como al proveedor de combustible.

La IBIA ha sabido que algunos Registros de Abanderamiento han estado aconsejando a los buques que no utilicen el combustible si el buque tiene un resultado de prueba de su propia muestra que indica un posible incumplimiento, por ejemplo, de 0,51% a 0,53% de azufre.

También se teme que las autoridades del Estado Rector del Puerto no tengan en cuenta el 95% de confianza para las muestras en uso y a bordo. Esto ha creado muchos problemas e incertidumbre para las industrias del transporte marítimo y del suministro de fueloil, incluidas las demandas de combustibles de desguace que no han sido probados como no conformes por los procedimientos de verificación apropiados estipulados en el anexo VI del MARPOL

Las directrices de la OMI para la aplicación coherente del límite de azufre del 0,50% y la revisión del apéndice VI del anexo VI del MARPOL dejan absolutamente claro que el principio de confianza del 95% para la precisión de los ensayos debe aplicarse a las muestras en uso y a bordo. Este principio fue lo suficientemente importante como para que este comité acordara, en el MEPC 74, emitir una circular, MEPC.1/Circ.882, en la que se invitaba a los gobiernos miembros a aplicar las enmiendas aprobadas al anexo VI del MARPOL relativas al procedimiento de verificación de una muestra de fueloil del anexo VI del MARPOL antes de su entrada en vigor, a fin de "garantizar un enfoque coherente para verificar el límite de azufre del fueloil entregado, en uso o transportado para su uso a bordo de un buque hasta la entrada en vigor de las enmiendas aprobadas".

Para el IBIA no se debe comercializar ningún combustible que haya sido probado por encima del límite, ni siquiera por una fracción, antes de su entrega, y el objetivo de mezcla para cumplir con el límite de azufre del 0,50% durante la producción no debe ser superior al 0,47%, de acuerdo con la guía de mejores prácticas.

Sin embargo, cuando se trata de la verificación del azufre con arreglo al apéndice VI del anexo VI del MARPOL, el hecho de tener dos procedimientos diferentes causará inevitablemente confusión en la forma en que se entiende y aplica la reglamentación. Las señales son confusas. "Todos conocemos el significado de los semáforos verdes y rojos, pero el amarillo parece significar 'seguir adelante' para un tipo de muestras y 'detenerse' para otro", resalta la IBIA.

Tenemos que asegurarnos de que todos entiendan que en lo que respecta a la nave, una señal amarilla significa "seguir adelante". Creemos que esto está consagrado en las enmiendas al apéndice VI que están por aprobarse y, por lo tanto, instamos a los Estados Miembros a que apliquen estas enmiendas antes de su entrada en vigor.

Cabe mencionar finalmente que hoy MundoMarítimo llevará acabop el seminario online "El impacto de IMO 2020 más allá del mercado del búnker" en que se tratarán estas y otras materias.