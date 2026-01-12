La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dio a conocer las cifras del mercado mundial de carga aérea correspondientes a noviembre de 2025, en un contexto donde, pese a que la demanda global mostró un sólido crecimiento, las aerolíneas de América Latina y el Caribe registraron la peor evolución entre todas las regiones. En concreto, anotaron una caída interanual de 4,8% en la demanda de carga aérea en el mes de análisis, mientras que la capacidad disminuyó en un 3,0%.

A nivel global, la demanda total —medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK)— aumentó un 5,5% en comparación con noviembre de 2024 (+6,9% en las operaciones internacionales), mientras que la capacidad —medida en toneladas-kilómetro disponibles (ACTK)— se incrementó un 4,7% interanual (+6,5% en los servicios internacionales).

“La demanda de carga aérea creció un 5,5% interanual en noviembre de 2025, impulsada por los embarcadores que priorizaron entregas oportunas en la antesala de la temporada alta de fin de año. La fuerte demanda en mercados emergentes y el crecimiento selectivo en Medio Oriente compensaron con creces la debilidad observada en las Américas, en medio del ajuste continuo al nuevo régimen arancelario de Estados Unidos. A nivel global, el cuarto cuatrimestre mostró resiliencia, con una reconfiguración estratégica de rutas comerciales que moldeó el desempeño en los principales mercados. De este modo, el sólido cierre de 2025 deja buenas perspectivas para la industria de carga aérea al iniciar el nuevo año”, señaló Willie Walsh, director general de IATA.

Factores relevantes

En cuanto al entorno operativo, se deben considerar varios factores relevantes. El comercio mundial de bienes creció un 2% interanual en octubre. En noviembre, los precios del combustible de aviación aumentaron un 5,9% pese a la caída del crudo, impulsados por disrupciones en refinerías, restricciones de la Unión Europea a productos derivados de Rusia y una limitada capacidad de refinación disponible, lo que llevó los márgenes de refinación a niveles cercanos al doble de los registrados el año pasado.

Asimismo, el sentimiento del sector manufacturero mundial se fortaleció en noviembre, con el índice PMI subiendo por cuarto mes consecutivo hasta alcanzar 51,17 puntos. Las nuevas órdenes de exportación mostraron una leve mejora, situándose en 49,87, aunque permanecieron por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, reflejando la cautela persistente en un escenario marcado por la incertidumbre arancelaria.

Desempeño por regiones

En el desempeño regional, las aerolíneas del Asia-Pacífico registraron un crecimiento interanual de 10,3% en la demanda de carga aérea en noviembre, mientras que la capacidad aumentó un 8,4%.

En América del Norte, los operadores observaron una caída interanual de 1,6% en la demanda durante el mes, en tanto que la capacidad se redujo en un 2,3%.

Las aerolíneas de Europa, en tanto, anotaron un aumento interanual de 5,8% en la demanda de carga aérea, con un incremento de capacidad de 4,1%.

Las líneas aéreas de Medio Oriente reportaron un crecimiento interanual de 7,4% en la demanda en noviembre, acompañado de un aumento de capacidad de 11,0%.

Finalmente, las aerolíneas de África mostraron el mayor crecimiento relativo, con un alza interanual de 15,6% en la demanda durante noviembre, acompañada de un incremento de capacidad de 18,1%.

