Para los freight forwarders cada centavo importa. Por eso, a la hora de reservar capacidad es fundamental escoger bien entre contenedores de propiedad de expedidores o de navieras. De acuerdo a datos arrojados por una encuesta de ContainerXChange, plataforma online de logística de contenedores, sobre el estado de propiedad de contenedores de expedidores en 21 de las principales navieras globales, utilizar contenedores de los dueños de la carga o shipper-owned containers (SOC) es comercialmente beneficioso para los freight forwarders ya que redunda en menores gastos asociados a cobros como detención y demurrage, entre otros.

Frente a esta preferencia por parte de los freight forwarders y en un contexto global de menor demanda de carga, es el momento propicio para que los expedidores renueven su flota de contenedores propios.

Experiencia digital y ahorro SOC

Entre lo más destacado de la encuesta que se realizó en formato encubierto, la experiencia arrojó dos datos clave: primero, que el uso de contenedores propios del expedidor ahorra en costos de detención; y el segundo es que que los carriers se están alejando de la comunicación vía correo electrónico con sus clientes, apoyándose en el exitoso desarrollo y utilización de sus plataformas digitales interactivas donde los clientes pueden gestionar sus envíos desde agendar servicios hasta el tracking correspondiente.

Las cotizaciones de servicios recibidas durante el estudio revelan que para el interés de los freight forwarders la mejor apuesta es servicios SOC, ya que ayudan a evitar cobros por detención y demurrage (entre otros cobros escondidos) que se espera aumenten este año, y suman confiabilidad y control en el inventario de contenedores. Por lo tanto, “a medida que el mercado se adapta, los SOC continuarán creciendo junto con el movimiento de carga (…), por lo que construir sistemas de reserva online para SOC es un área de desarrollo interesante", concluyendo que el uso de SOC a través de plataformas digitales es la combinación idónea para los freight forwarders.

Curiosamente, mismo punto de la comunicación fue identificado como la principal desventaja a la hora de reservar servicios SOC, ya que el proceso de reserva de este tipo de servicio suele ser demoroso y engorroso.

Cambio en la demanda

No es cuánto, sino dónde. El estudio arrojó que la demanda de contenedores está afectada no tanto por la falta de carga, sino más bien por los puntos de origen y destino que están viendo menor flujo en determinadas rutas. Precisamente, el uso de SOC beneficia –o más bien no perjudica- a quienes operan en las rutas donde aún hay congestión portuaria, ya que al no contar con cargos de detención y demurrage se convierten en una alternativa altamente competitiva y atractiva para los operadores logísticos, mientras que ese costo se suma a otros cobros asociados al uso de COC.

Precisamente, la diversificación de los mercados y la gestión de la capacidad –tal como lo es la renovación de unidades y manejo de volumen disponible—son ítems fundamentales a la hora de manejar activamente el contexto actual y así controlar la volatilidad de las tarifas. “Entregar una oferta competitiva y atractiva, con disponibilidad y flexibilidad es clave”, concluye el reporte.

Metodología: encuesta encubierta

El equipo se hizo pasar por un freight forwarder buscando embarcar madera desde Ningbo hacia Europa (u otros destinos según donde estuviera ubicada la sucursal), para tarifas de contenedores propiedad de navieras y de expedidores. De la totalidad de navieras encuestadas –todas pertenecientes al top 50 global—el 82% ofrece servicios tanto SOC como COC.

Por MundoMaritimo