La decisión de Höegh Autoliners de ampliar su programa de construcción de PCTCs (Pure Car & Truck Carrier) clase Aurora no solo incrementará significativamente su capacidad durante la próxima década, sino que también marca una renovada apuesta por la propulsión dual a GNL en momentos en que la industria evalúa distintas alternativas para avanzar en su descarbonización.
De acuerdo con AXSRoRo, la naviera encargó seis PCTCs adicionales de 9.100 CEU a China Merchants Heavy Industry (Jiangsu), elevando de 12 a 18 el número de buques contratados en firme en el astillero de Haimen. Los nuevos buques tienen entregas previstas entre 2029 y 2031.
El acuerdo contempla además opciones por otros cuatro buques bajo las mismas condiciones, que pueden ejercerse dentro de seis meses, junto con la reserva de cuatro slots de construcción adicionales que deberán confirmarse antes de finalizar 2027. De concretarse ambas opciones, el programa Aurora podría alcanzar los 26 PCTCs ordenados.
Para AXSRoRo, la operación refleja “el continuo desplazamiento del centro de gravedad del mercado del transporte marítimo de vehículos hacia China”. En julio, las exportaciones chinas de vehículos superaron el millón de unidades por segundo mes consecutivo, mientras que durante los primeros siete meses del año totalizaron 6,14 millones, un incremento interanual del 66,8%.
Pese al importante volumen de nueva capacidad PCTC que está ingresando al mercado, la capacidad especializada continúa siendo insuficiente para absorber este acelerado crecimiento, situación que está impulsando una nueva ronda de órdenes. En este contexto, Höegh Autoliners indicó que la ampliación de su programa fortalecerá su capacidad para “capturar un mayor crecimiento en el mercado asiático”.
Retorno al GNL
Uno de los aspectos más significativos de la decisión es la elección de motores duales a GNL para los seis nuevos buques. Los primeros ocho Aurora, todos ya entregados, utilizan este combustible, mientras que los cuatro últimos correspondientes al programa original de 12 naves serán entregadas durante el primer semestre de 2027 y estarán equipados con motores Everllence B&W 7S60ME-LGIA de combustible dual a amoníaco.
Con los seis nuevos PCTCs, Höegh Autoliners vuelve al GNL, aunque manteniendo abierta la posibilidad de adoptar otros combustibles en el futuro. Los buques conservarán las notaciones de DNV que los certifican como preparados para amoníaco y metanol, además de contar con capacidad para una futura conversión a propulsión con amoníaco.
PCTCs Clase Aurora
Diseñados por Deltamarin, los Aurora tienen 199,9 metros de eslora, 37,6 metros de manga y capacidad para 9.100 CEUs distribuidos sobre 75.120 m² de superficie para vehículos. Sus 14 cubiertas incluyen cinco elevables y cuatro reforzadas para transportar carga high & heavy.
El diseño incorpora además 1.500 m² de paneles solares y capacidad de conexión eléctrica desde tierra. Según la naviera, estas características permiten reducir las emisiones de carbono hasta en 58% respecto de PCTCs convencionales. Everllence suministrará los motores principales de las nuevas unidades y Kongsberg Maritime los sistemas de puente.
Höegh Autoliners recaudó unos US$152 millones mediante una colocación privada, recursos que, complementados con financiamiento mediante deuda, permitirán financiar completamente los seis buques contratados.
Mientras espera su incorporación entre 2029 y 2031, la naviera también ha optado por renovar por 30 años la clasificación de algunos de sus PCTCs más antiguos, manteniendo así capacidad transitoria y flexibilidad para determinar posteriormente el momento de su retiro.
Por MundoMaritimo
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