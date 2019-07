Hyundai Merchant Marine (HMM) se unirá a THE Alliance como miembro de pleno derecho. Con esto, además, las cuatro navieras integrantes de THE Alliance establecieron su mutua cooperación en un plazo que se extiende hasta 2030. La determinación se llevó a cabo en Taipei el 19 de junio de 2019. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones reglamentarias necesarias, el nuevo contrato entre las cuatro líneas navieras comenzará el 1 de abril de 2020.

Cabe destacar que HMM ha ordenado doce buques de 23.000 TEUs que se entregarán en el segundo trimestre de 2020. Además, ocho nuevos buques de 15.000 TEU s de capacidad se unirán a la flota de HMM en el segundo trimestre de 2021. Los nuevos portacontenedores de 23.000 TEUs de HMM se desplegarán en la ruta Lejano Oriente - Norte de Europa y fortalecerá aún más la cartera de servicios de la Alianza.

Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, señaló que "HMM es una excelente opción para THE Alliance, ya que brindarán una serie de buques nuevos y modernos, que nos ayudarán a ofrecer una mejor calidad y serán más eficientes, y también nos ayudarán a reducir aún más nuestras emisiones".

Por su parte Jeremy Nixon, CEO de Ocean Network Express (ONE) manifestó que "estamos muy contentos de ver a HMM unirse a THE Alliace, ya que su membresía nos permitirá ofrecer servicios mejorados a nuestros clientes debido a una mayor cobertura portuaria, la expansión de nuestra oferta de productos, más frecuencias de navegación y un mejor balance de nuestros flujos de carga”.

En tanto, el presidente y CEO de Yang Ming, Bronson Hsieh añadió: “que HMM se una a THE Alliance es un hito importante, ya que nos ayudará a proporcionar una red de servicios más amplia a los clientes y facilitará el avance del desarrollo de THE Alliance a partir del próximo año".

Jae-hoon Bae, presidente y director ejecutivo de HMM, al referirse a este hito en la industria naviera indicó que “ser miembro pleno de THE Alliance nos da mucho orgullo. Estamos convencidos de que tendremos éxito y generaremos valor adicional para nuestros clientes, empleados y accionistas con experiencia combinada, habilidades estratégicas, flota competitiva y un fuerte enfoque en las necesidades de nuestros clientes".

THE Alliance fue fundada por Hapag-Lloyd; NYK MOL y “K” Line (navieras japonesas que se fusionaron para convertirse en ONE) y Yang Ming. Comenzó su cooperación el 1 de abril de 2017. Se espera que esta colaboración permita a THE Alliance, competir de mejor forma con las alianzas competidores 2M y Ocean Alliance.

Por MundoMarítimo