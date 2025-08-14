Hapag-Lloyd informó que cerró el primer semestre de 2025 con un EBITDA de US$1.924 millones (EUR 1.759 millones). El EBIT descendió a US$677 millones (EUR 619 millones) y las ganancias a US$775 millones (EUR 709 millones). De acuerdo con la línea naviera, los frecuentes cambios en las políticas comerciales de EE. UU., en particular, provocaron una inestabilidad en la demanda y las tarifas de flete. Además, la congestión de los puertos y la tensa situación de seguridad en el Mar Rojo afectaron las operaciones.
En el segmento de Transporte Marítimo, los ingresos aumentaron hasta los US$10.386 millones (EUR 9.499 millones) en el primer semestre de 2025. Esto se debió principalmente a un aumento del 11% en los volúmenes de transporte, hasta los 6,7 millones de TEUs (primer semestre de 2024: 6,1 millones de TEUs), impulsado principalmente por el crecimiento en las rutas este a oeste. Con US$1.400/TEU (primer semestre de 2024: US$1.391/TEU), la tarifa de flete promedio fue similar a la del año anterior. El EBITDA descendió a US$1.800 millones (EUR 1.700 millones) y el EBIT a US$600 millones (EUR 600 millones), en parte debido a los costos iniciales de la nueva red de servicios Gemini, pero también a la congestión y a la inflación general.
El segmento de Terminales e Infraestructura logró un aumento de las ventas y los resultados en el primer semestre de 2025. El EBITDA subió a US$79 millones (EUR 72 millones) y el EBIT a US$37 millones (EUR 34 millones). Además, el negocio se amplió en marzo de 2025 con la adquisición de una participación mayoritaria en CNMP LH en Le Havre, Francia.
"En un mercado inestable, aumentamos significativamente nuestro volumen de transporte y terminamos el primer semestre del año de forma sólida en general. Hemos tenido un comienzo muy exitoso con nuestra red de servicios Gemini y estamos estableciendo nuevos estándares en nuestra industria en términos de integridad de itinerario. Además, hemos logrado buenos avances en la expansión de Hanseatic Global Terminals”, señaló Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd.
“En el segundo semestre del año, mantendremos nuestro enfoque en la calidad y el crecimiento, así como en el desempeño operativo y comercial, mientras seguimos optimizando nuestra estructura de costos. Al mismo tiempo, haremos todo lo posible para ayudar a nuestros clientes a navegar en este entorno de mercado volátil, y esperamos que nuevos acuerdos comerciales hagan que sus cadenas de suministro sean más predecibles”, añadió.
Ajuste en las proyecciones de ganancias
Hapag-Lloyd anunció además que, en vista del “sólido” desempeño en el primer semestre de 2025, que estuvo en línea con las expectativas, el Consejo de Administración ajustó su proyección de ganancias para el año fiscal 2025. Ahora se espera que el EBITDA del grupo se sitúe entre US$2.800 y US$3.800 millones (EUR 2.500 y EUR 3.400 millones) y que el EBIT del grupo se sitúe entre US$250 y US$1.250 millones (EUR 200 y EUR 1.100 millones). Dados los múltiples desafíos geopolíticos y la inestabilidad de las tarifas de flete, la previsión sigue estando sujeta a una considerable incertidumbre.
Por MundoMaritimo
Hapag-Lloyd aumenta utilidades en un 45% en el primer trimestre de 2025, pero advierte inestabilidad del mercado
Hapag-Lloyd obtiene utilidades por US$176 millones en el primer semestre de 2015
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.