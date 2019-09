Hapag-Lloyd en línea con la expansión de su portafolio de productos digitales, lanzó un seguro marítimo online, disponible en el sitio, denominado Quick Cargo Insurance que ofrece seguros a medida las 24 horas del día. La cobertura del seguro surte efecto inmediatamente después de la celebración del contrato, indicaron desde la naviera.

"No toda la carga transportada por mar está asegurada, todavía. Por ejemplo, los clientes pequeños y medianos a menudo no contratan un seguro por razones de costo. Nuestro Quick Cargo Insurance prueba que el seguro no tiene que ser complicado ni costoso", sostuvo Ralf Belusa, director general de Digital Business & Transformation de Hapag-Lloyd.

Desde la naviera añadieron que los clientes de Quick Cargo Insurance se beneficiarán de una oferta de servicio digital especialmente fácil de usar. "Con sólo unos pocos clics, el cliente puede seleccionar y contratar sus beneficios de seguro. Todos los documentos del contrato están disponibles inmediatamente, por lo que la carga puede ser asegurada rápidamente y sin burocracia", dijo Belusa.

Este producto ya está disponible para las exportaciones de Alemania, Países Bajos y Francia, pero está prevista su expansión a otros países.

Cooperación con industrial Chubb

Quick Cargo Insurance fue desarrollado por Hapag-Lloyd en cooperación con la aseguradora industrial Chubb de Alemania. "Colaboramos con Hapag-Lloyd para crear este producto moderno y digital que ofrece a los clientes de transporte de contenedores la oportunidad de obtener cobertura de seguro a través de procesos simplificados y rápidos", indicó Marc Heidelbach, gerente de Easy Solutions para Alemania y Austria en Chubb en Frankfurt.

Por MundoMarítimo