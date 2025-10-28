Esta mañana, Hapag-Lloyd celebró la ceremonia de bautizo del “Wilhelmshaven Express” en el puerto Jade-Weser-Port de Wilhelmshaven, Alemania. El evento marcó la finalización de un programa de construcción naval de tres años. El “Wilhelmshaven Express” es el duodécimo y último buque de la clase Hamburg Express, una serie de portacontenedores ultra-large que ha redefinido la flota de la línea naviera y establecido nuevos estándares en sostenibilidad y productividad. Con una capacidad de 23.660 TEUs y propulsión de combustible dual (que opera con GNL y biometano), el buque está asignado al servicio ‘NE1’ de Gemini Cooperation, que conecta Asia y el norte de Europa con máxima eficiencia y menores emisiones.
“El Wilhelmshaven Express y sus once buques gemelos ya en operación no solo son los más grandes de nuestra flota, sino también son un símbolo de nuestro compromiso constante con la reducción de emisiones, el liderazgo en calidad y el crecimiento estratégico a largo plazo”, destacó Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd.
Habben Jansen también subrayó la relevancia del Terminal de Contenedores de Wilhelmshaven: “El puerto de aguas profundas se ha consolidado como un centro confiable y productivo para Hapag-Lloyd y Gemini Cooperation. Gracias a sus procesos consistentes, manejo eficiente de carga y conexiones directas con rutas clave como el Lejano Oriente y el Atlántico, desempeña un papel vital en el fortalecimiento de nuestra red y en la resiliencia de las cadenas de suministro de nuestros clientes en el norte de Europa”.
Los buques de la clase Hamburg Express fueron construida en el astillero Hanwha Ocean en Corea del Sur. Con una inversión total de 2.000 millones de dólares, representan una de las mayores renovaciones de flota en la historia de Hapag-Lloyd. Cada buque mide 399 metros de eslora y está equipado con tecnología de vanguardia que permite reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 25% en comparación con los diseños convencionales.
Renovación del programa de construcción
De cara al futuro, la línea naviera se prepara para su próximo gran programa de construcción de 24 buques de última generación: De ellos, 12 tendrán una capacidad de 16.800 TEUs cada uno, y los otros 12 alcanzarán los 9.200 TEUs. Todos estarán equipados con motores de combustible dual de gas licuado de alta presión y bajas emisiones, altamente eficientes en consumo. Además, podrán operar con biometano, lo que permitirá reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 95% respecto a los sistemas de propulsión convencionales.
Hapag-Lloyd recibirá las nuevas naves entre 2027 y 2029, reafirmando así su compromiso con una flota moderna, eficiente y sostenible.
Cabe mencionar que en la ceremonia, actuó como madrin Wibke Friedrichs, esposa del exmiembro del directorio de Hapag-Lloyd, Anthony Firmin (COO), quien llevó a cabo el tradicional acto de bautizo. En la ocasión, además, Hapag-Lloyd recibió a distinguidos invitados —entre ellos Olaf Lies, ministro-presidente de Baja Sajonia—, así como a clientes, socios comerciales y representantes de la prensa.
Por MundoMaritimo
