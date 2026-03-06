La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comienza a generar efectos en el transporte marítimo de contenedores, con impactos visibles en la seguridad de la navegación, en las decisiones operativas de las navieras y en el mercado de seguros marítimos. Aunque por ahora las disrupciones se concentran principalmente en la región, analistas advierten que podrían ampliarse si el conflicto se prolonga.
Uno de los focos principales de preocupación es el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio marítimo global. De acuerdo con datos recopilados por Bloomberg, el tránsito por esta vía se ha reducido drásticamente desde el inicio de las hostilidades. El martes, apenas dos buques graneleros y un pequeño portacontenedores fueron observados atravesando el estrecho, todos saliendo del Golfo Pérsico y ninguno ingresando.
El monitoreo del tránsito marítimo se ha vuelto además más complejo debido a interferencias electrónicas. De hecho, “la zona ha descendido a una especie de niebla digital”, producto de la interferencia de señales y la desactivación de transpondedores de posicionamiento, lo que dificulta monitorear con precisión el curso de los buques.
A la tensión operativa se suma el deterioro de las condiciones de seguridad para las tripulaciones. Un portacontenedores de aproximadamente 1.700 TEUs, el “Safeen Prestige” (en la imagen), fue atacado mientras transitaba por el estrecho, provocando un incendio en la sala de máquinas y obligando a la evacuación de la tripulación. El grupo UK Maritime Trade Operations informó que el buque fue alcanzado por “un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación”, aunque no se reportaron heridos ni impactos ambientales.
El incidente se suma a una serie de ataques recientes contra buques en la zona. El analista de la industria marítima, Lars Jensen, destaca que “un tanquero fue alcanzado por una embarcación dron kamikaze, lo que eleva a seis petroleros y un portacontenedores el número de naves impactadas en hasta ahora”.
Impacto en las operaciones
Judah Levine, jefe de investigación de Freightos, señaló que los ataques y represalias en la región están generando “importantes disrupciones logísticas” que podrían extenderse si el conflicto continúa.
Entre las primeras señales se encuentra la suspensión temporal de operaciones en el puerto de Jebel Ali, en Dubái, el mayor terminal de contenedores de Medio Oriente, luego de que un proyectil provocara un incendio durante el fin de semana. Aunque el puerto reanudó sus actividades el lunes, la situación generó incertidumbre en el comercio regional.
En respuesta a los riesgos, varias líneas navieras han comenzado a modificar sus operaciones. Según Levine, “con el estrecho cerrado y los riesgos de seguridad en la región, los principales operadores están desviando buques, cancelando itinerarios y suspendiendo nuevas reservas”.
Estas decisiones ya están generando retrasos para las cargas con destino u origen en el Golfo. “Las cancelaciones de itinerarios significan que los contenedores destinados a la región del Golfo ya están comenzando a acumularse y amenazan con generar congestión en los patios de contenedores en India”, explicó.
Además, algunos contenedores que ya se encontraban en tránsito están siendo redirigidos a otros centros de transbordo en Asia. La mayoría de los volúmenes, indicó el analista, probablemente serán descargados en grandes hubs del Lejano Oriente como Singapur, Malasia o Sri Lanka.
Sin embargo, Levine recordó que el Estrecho de Ormuz maneja apenas “alrededor del 2% o 3% de los volúmenes globales de contenedores”, pero advirtió que “cuanto más tiempo continúe el conflicto, más disruptivo será y más ampliamente se sentirá”.
Impacto en el mercado asegurador
Inicialmente se informó que algunas coberturas de guerra estaban siendo canceladas para los tránsitos por Ormuz, lo que generó incertidumbre entre los armadores. Sin embargo, asociaciones del sector asegurador indican que el seguro sigue disponible, aunque a costos más altos.
La directora ejecutiva de la Lloyd’s Market Association, Sheila Cameron, afirmó que “entendemos que se están realizando ofertas de seguros para buques que buscan transitar el estrecho de Ormuz”. Añadió que estas coberturas “seguirán estando disponibles a través del mercado londinense de seguros de guerra marítima cuando los armadores consideren que es seguro para sus buques y tripulaciones”.
Aun así, varios armadores han señalado que el principal obstáculo no es la disponibilidad de seguros, sino el riesgo para las tripulaciones. Tres armadores consultados indicaron que no están dispuestos a atravesar el estrecho “en el clima actual”, independientemente de la cobertura disponible.
Tarifas de fletes
Según el índice mundial de contenedores de Drewry, el WCI aumentó 3% hasta los US$1.958 por contenedor de 40 pies, impulsado principalmente por el alza de tarifas en las rutas transpacíficas.
Aunque este movimiento no se atribuye exclusivamente al conflicto en Medio Oriente, la industria observa con atención la evolución de la crisis, consciente de que una prolongación de las hostilidades podría generar disrupciones más profundas en las cadenas logísticas globales.
Por MundoMaritimo
