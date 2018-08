Un informe desarrollado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario analizó el impacto de la guerra comercial entre China y EE. UU. en el comercio internacional de soja.

La publicación se inicia mencionando que el pasado 6 de julio se hicieron efectivos los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China, acrecentando el clima de guerra comercial. Este conflicto tiene gran impacto en el mercado de la soja, del cual el país norteamericano es el segundo mayor exportador, mientras Chinas es el mayor importador a nivel global y también el principal consumidor de la oleaginosa producida en Brasil. Mientras que EE. UU. es el segundo abastecedor de soja para los chinos.

La Bolsa de Comercio de Rosario es categórica en señalar que el país norteamericano se viene perjudicando con esta guerra comercial. De ello da cuenta la información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre las exportaciones acumuladas de soja a China y se advierte un fuerte retraso respecto del año pasado. El registro la tercera semana de julio muestra que las mismas se encuentran un 21% por debajo del dato para el año pasado​.

De acuerdo a datos del USDA -al 28 de junio- China redujo los compromisos de compra en Estados Unidos, en 366.000 toneladas para la campaña actual que termina el 31 de agosto, y en 66.000 toneladas para la campaña siguiente. Mientras que en lo que va de julio se confirmaron cancelaciones de compras realizadas por empresas chinas por 186.000 toneladas adicionales, 126 correspondientes a la actual campaña y 60 de la cosecha nueva.

China todavía tiene compromisos pendientes por aproximadamente 514.600 toneladas de soja de EE. UU. para la 2017/2018 y de 1,33 millones de toneladas para la siguiente, según muestran los registros del USDA. Por lo que cabe esperar que se incremente el número de cancelaciones o de modificaciones en el destino de las exportaciones.

Según un análisis publicado por la agencia Reuters, los compradores chinos en lo que va de año representaron apenas el 17% de todas las compras avanzadas de la soja que será cosechada en el próximo otoño norteamericano, frente a un promedio del 60% en la última década.

Redestino de exportaciones

Ante esa situación aproximadamente 60.000 toneladas originalmente programadas para descargar en China en esta campaña irán a Bangladesh y otras similares a Pakistán.

El fuerte avance en las compras de soja de Estados Unidos por parte de otros importadores puede verse en este dato: aun cuando China se retiró del mercado estadounidense, las ventas externas totales de la próxima cosecha de Estados Unidos se dispararon un 127% en el acumulado hasta junio en comparación con el mismo período del año pasado, con 8 millones de toneladas.

La semana pasada el mercado de la soja mostró una reacción ante expectativas de mayores exportaciones a Europa que puedan compensar los negocios perdidos por la guerra comercial entre EE. UU. y China, tras las conversaciones comerciales entre las autoridades estadounidenses y las de la Unión Europea, tras las que Donald Trump expresó que Europa acordó importar más soja estadounidense. No obstante, muchos analistas en el viejo continente consideraron estos movimientos como simbólicos ya que la Unión Europea no impone aranceles a las importaciones de soja, lo que lleva a pensar que el impacto de este hecho no sea importante.

El impacto en Brasil

Por su parte, Brasil, el mayor exportador de soja del mundo, está preparando grandes compras de soja de Estados Unidos – inclusive de hasta 1 millón de toneladas- para alimentar a sus procesadores nacionales, ya que en el actual contexto optaría por destinar sus propios cultivos a China a precios mayores, según la Asociación de Exportadores ANEC.

El representante de ANEC, Lucas Trindade, indicó a la agencia Reuters, que es probable que las compras aumenten en octubre. La industria brasileña del crushing, normalmente no necesita soja de los EE. UU. Pero, a partir de los movimientos que se dieron en los precios de exportación de diferentes orígenes, puede ser más barato importar la materia prima producida a miles de kilómetros en Norteamérica que comprar cultivos locales.

Si bien Brasil es el principal exportador de soja a China, la mayor parte es adquirida en la segunda mitad de su campaña comercial, cuando comienza la cosecha en Sudamérica; en promedio más del 80% de la soja brasileña arriba entre abril y septiembre. Entre octubre y marzo Brasil exportó 14,2 Mt a China, 175% más que las 5,2 Mt de igual período de la campaña previa. En los tres meses siguientes, según datos oficiales de Brasil, este país exportó 25,5 Mt a China, un 10% más que lo exportado en ese período del año previo.

En base a datos del Centro Nacional de Información sobre Granos y Aceites de China (CNGOIC), las principales empresas chinas dedicadas al procesamiento poseen inventarios de soja que se encuentran actualmente en su nivel más alto en años. Pero es probable que la situación cambie más adelante, debido a que si no adquieren soja desde los EE. UU. cabe prever un déficit durante el último trimestre del año.

Los suministros brasileños caen a mínimos estacionales en el primer y cuarto trimestre, un período en el que las importaciones de China están dominadas normalmente por los EE. UU. Ante ese escenario el CNGOIC prevé que las compañías chinas necesiten importar al menos 10 millones de toneladas desde los EE. UU. cuando la oferta proveniente del país sudamericano escasee.

