Un documento elaborado por los 13 miembros de Grupo Internacional de P&I Clubs, busca responder una serie de preguntas que se plantean con frecuencia sobre la cobertura de seguros en relación con la inoculación de la gente de mar. El objetivo, busca tratar en detalle una serie de cuestiones generales y operativas, según un documento publicado por Gard.

Sobre si está cubierto o no el costo de las vacunas Covid-19 por el seguro P&I, desde la asociación aseveran que los gobiernos están proporcionando vacunas gratuitas a sus ciudadanos y, cada vez más, a los marinos visitantes. Sin embargo, la provisión de vacunas Covid-19 es una cuestión operativa, por lo que ni el costo de la vacuna, ni los costos auxiliares, están cubiertos por el seguro P&I.

No obstante, esgrimen que las responsabilidades derivadas de la vacunación de la gente de mar sí están cubiertas por el seguro P&I: "Si, durante el transcurso de su empleo, a un miembro de la tripulación se le diagnostican síntomas debido a una reacción a una vacunación y tanto la vacuna como el administrador de la misma fueron aprobados de acuerdo con el protocolo pertinente en esa jurisdicción, entonces la responsabilidad del armador por la enfermedad y/o la muerte, en virtud de las condiciones de empleo y de cualquier Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) aplicable, se aplicaría como lo haría con cualquier otra enfermedad. Esta responsabilidad estaría cubierta por el seguro P&I del armador, dependiendo cada caso de sus hechos y méritos individuales", aclaran.

Respecto a si el seguro P&I cubriría la responsabilidad de un miembro en caso de que un marino no esté vacunado, estos respondieron que, si un empleado en virtud de un contrato de trabajo que no se vacunó y no es requisito para el empleo, no puede ser exigido u obligado a vacunarse, "por lo que la cobertura de P&I no se vería perjudicada".

Por otra parte, ante la duda de si seguiría existiendo el seguro P&I para cubrir las responsabilidades del armador si los marinos en tránsito son enviados a través de un tercer país para ser vacunados, explican que tendría que decidirse según los hechos del caso y dependería de la duración de la estancia y de si el marino está viajando en su buque asignado. Agregan que, si el tercer país no está en ruta hacia el buque ingresado, la escala sería de naturaleza operativa y es probable que quede fuera del alcance del seguro P&I.

En cuanto a si pueden los Clubes recomendar instalaciones específicas que ofrezcan servicios de vacunación en los puertos en los que haga escala el buque del armador, señalan que: "Los Clubes no tienen la experiencia local para proporcionar tales recomendaciones, pero pondrán a disposición su red de corresponsales y contactos para que el armador pueda tomar una decisión operativa".

En seguida, continuaron aclarando el tema de si se debe vacunar toda la tripulación a la vez, y en caso contrario, cómo se debe elegir a los marinos que se vacunarán. En respuesta a ello dijeron que, aunque se trata de una decisión operativa, en un mundo ideal se prefiere que la gente de mar sea vacunada antes de su despliegue, de modo que todavía esté en tierra si sufre alguna reacción grave. La tripulación también estará mejor protegida desde el inicio de su contrato y la logística de la administración de dos dosis de vacunas puede gestionarse más fácilmente.

Añaden que, ahora que los países están empezando a vacunar a los marinos extranjeros, un armador puede decidir ofrecer la oportunidad de vacunar a toda la tripulación a la vez o sólo a una parte de ella. En tanto, cuando se decide vacunar a toda la tripulación, el armador debe considerar el riesgo de reacciones adversas y el impacto potencial en los niveles de seguridad de la tripulación. Incluso los efectos secundarios habituales de la vacuna pueden afectar a la capacidad de la tripulación para realizar sus tareas de forma segura durante un periodo de tiempo limitado.

Ahora, si se vacuna a parte de la tripulación, los armadores pueden desear seleccionar a la tripulación de varios rangos para garantizar que se mantienen los niveles de dotación de seguridad y también para priorizar según el riesgo, incluyendo la edad y el estado de salud, explican.

"Si se va a vacunar a la gente de mar en el puerto, es importante coordinar estrechamente con el agente del buque y proporcionarle la hora de llegada del buque para que pueda ponerse en contacto con el facilitador de la vacuna. Cuanto antes se pongan en marcha estas medidas operativas, más probabilidades habrá de que se desarrollen sin problemas", concluyen.

Por MundoMarítimo