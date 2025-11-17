Un análisis elaborado con datos de VesselsValue, plataforma de Veson Nautical, presenta una actualización sobre la estructura de propiedad, las tendencias de adquisición y los flujos comerciales del mercado global de tanqueros en 2025, en el marco de la Bahri Week. El informe revisa a los principales dueños de flota, a los países que más han invertido en buques y a las rutas que han experimentado mayores cambios, especialmente tras las alteraciones en el Canal de Suez.
Principales propietarios de tanqueros
Bahri, la línea naviera estatal de Arabia Saudita, se ubica en la quinta posición mundial por valor de flota y en el segundo lugar por capacidad. Su flota está compuesta por 50 tanqueros VLCC activos, con 15,6 millones dwt total y una edad promedio de 10 años.
La primera posición corresponde a Frontline, con un valor de flota de US$6,2 mil millones y una capacidad total de 16,37 millones de dwt. Sus 70 tanqueros transportadores de crudo incluyen mayoritariamente VLCC, además de unidades Suezmax y Aframax, e incorpora tres nuevos Suezmax en construcción. El promedio de antigüedad es de seis años.
En segundo lugar se encuentra la griega Maran Tankers, con una flota valorada en US$5,4 mil millones. La empresa opera exclusivamente tanqueros de crudo, en su mayoría VLCC, con siete años promedio. Su libro de órdenes es el mayor entre los cinco primeros, con un valor de US$1,7 mil millones y once Suezmax en construcción en astilleros de China y Corea del Sur, cuya entrega está prevista entre 2026 y 2027.
AET, de Singapur, ocupa el tercer lugar con 54 tanqueros de crudo activos y cinco adicionales en órdenes. Su capacidad total es de US$9,28 millones de dwt. La cuarta posición corresponde a la china Bocomm Leasing, con una flota valorada en US$5 mil millones y un promedio de edad de cinco años, abarcando todos los segmentos del mercado de tanqueros. Su capacidad conjunta asciende a 9,8 millones de toneladas.
Compras de buques en los últimos doce meses
Grecia encabeza las adquisiciones con inversiones por US$2,65 mil millones en 66 tanqueros. China ocupa el segundo puesto, con compras valoradas en US$2,18 mil millones distribuidas en 72 unidades. Chipre figura en tercer lugar con US$770 millones, seguida por Emiratos Árabes Unidos con US$700 millones. India completa la lista con un gasto de US$640 millones en 24 buques.
Impacto de las interrupciones en el Canal de Suez
Los ataques de los hutíes contra naves en el Mar Rojo desde noviembre de 2023 modificaron de manera significativa los patrones de tránsito de tanqueros por el Canal de Suez. Las navegaciones cargadas rumbo oeste experimentó una reducción marcada durante 2024, cayendo por debajo del 15% y recuperándose parcialmente a un rango de entre 40% y 45% hacia octubre de 2025. Esta situación obligó a numerosos tanqueros que transportaban crudo y productos refinados desde el Golfo Arábigo y Asia hacia Europa a desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, lo que incrementó los tiempos de navegación y los costos operativos.
Por el contrario, los flujos cargados hacia el este se mantuvieron relativamente estables, con niveles de entre 60% y 80% en el periodo analizado. Este comportamiento responde a la demanda sostenida de petróleo y derivados por parte de los mercados asiáticos, dependientes de los suministros provenientes del Mediterráneo y el Atlántico.
Por MundoMaritimo
