Great White Fleet Corporation (GWF) anunció una expansión de sus servicios marítimos y ferroviarios para carga perecedera y congelada en América y Europa. Entre las novedades previstas para octubre de 2026 figuran una conexión directa desde Perú hacia Filadelfia, Estados Unidos, y un servicio desde Guayaquil, Ecuador, hacia puertos estadounidenses y europeos. Según la compañía, el aumento de capacidad busca atender la demanda de productores de carga perecedera y congelada antes de la temporada alta del cuarto trimestre de 2026.
La ruta Perú–Filadelfia está diseñada para agilizar el transporte estacional de productos agrícolas hacia el noreste de Estados Unidos. Por su parte, el nuevo servicio desde Guayaquil conectará directamente las exportaciones ecuatorianas con mercados de ambas costas del Atlántico.
La tercera ruta anunciada es un enlace ferroviario desde el medio oeste estadounidense, a través del centro ferroviario de Harvey, Illinois, hasta Gulfport, Mississippi. Desde allí, la carga podrá embarcarse con destino a Centroamérica. Según GWF, los tres servicios comenzarán a operar en octubre de 2026.
La ampliación estará respaldada por la incorporación del “Chiquita Enterprise”, nave que entrará en servicio a fines de 2026 como el decimocuarto buque activo de la naviera. GWF también prevé sumar 2.000 contenedores refrigerados a su operación antes de diciembre de ese año. Las unidades estarán equipadas con tecnología OptimaLine de Carrier Transicold, destinada a controlar la atmósfera de transporte y prolongar la vida útil de productos como paltas, berries y cítricos durante trayectos de larga distancia.
“Desplegar el ‘Chiquita Enterprise’ e incorporar 2.000 contenedores refrigerados de altas especificaciones a nuestra red responde directamente a la demanda de la industria por capacidad de cadena de frío confiable y precisa”, señaló Stefano di Paolo, presidente de GWF. Añadió que el objetivo es preservar la calidad de los productos a lo largo de distancias mayores.
Simon Cole, director de GWF, destacó la flexibilidad que ofrecerán las nuevas conexiones. “Al conectar Chicago directamente con Gulfport y abrir rutas más rápidas desde Perú y Ecuador, estamos dando a los propietarios de carga globales la agilidad que necesitan en un entorno dinámico de cadenas de suministro”, afirmó.
En materia ambiental, la naviera informó que ha realizado pruebas con biocombustibles marinos, incorporado equipos de refrigeración de mayor eficiencia energética y utilizado conexiones eléctricas desde tierra para sus buques durante las estadías en puerto. GWF vinculó estas medidas con su estrategia de renovación de flota y con iniciativas de infraestructura y educación en sus principales comunidades portuarias.
Por MundoMaritimo
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