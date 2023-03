En medio de la tormenta de la caída de las tarifas del shipping de contenedores, la carga de graneles no se salva. Ya se ha visto una baja en las tarifas Capesize (160-220k dwt), reflejo de un menor volumen, pero precisamente la amplia variedad de carga que puede convivir en una embarcación granelera con grúas es lo que mantiene al bulk a flote. Según revela BRS Bulk, esta configuración permite gran flexibilidad a los dueños de las embarcaciones, gozando de cierta ‘inmunidad’ frente a la volatilidad de alguna carga en particular. Mientras que, en contraste, las naves sin maniobras, aunque poseen un mayor potencial de ingresos, están expuestas principalmente a 2-3 productos básicos principales, lo que los hace vulnerables cuando sus vástagos favoritos carecen de volúmenes y no tienen más remedio que entrar en una "guerra de precios" en un mercado de fletadores.

Frágil estabilidad

La estabilidad de las tarifas es frágil. De acuerdo a la información de BRS Bulk, los valores podrían caer fácilmente por debajo del umbral de rentabilidad si la situación se complejiza.

Por supuesto, intentos como la navegación lenta, la retirada de buques abiertos de la lista de circulación o la visita a los astilleros para realizar inspecciones anuales o renovaciones de goma para paliar los efectos de un mercado con exceso de oferta pueden proporcionar cierta resistencia, pero de magnitud inadecuada en comparación con la demolición y la congestión. Por lo tanto, estas medidas reactivas a corto plazo, en el mejor de los casos, amortiguan pero son incapaces de detener la tendencia a la baja de los fletes.

Dicho esto, si el tonelaje sin aparejos no logra un buen rendimiento constante, los graneleros con aparejos también tendrán dificultades para mantenerse a flote durante mucho tiempo, a medida que los Capesizes empiecen a perseguir a los Panamaxes, seguidos de los Panamaxes yendo tras los paquetes de menor tamaño. Esta evolución crearía una reacción en cadena y una presión colectiva a la baja para el transporte de carga seca en general.

Otro rasgo destacado de los buques de aparejo es que tienen la opción adicional, en caso necesario, de recorrer las rutas comerciales de cabotaje en función de la evaluación del mercado de fletes por parte de los armadores. Podemos observar que los buques de gran tamaño, como los Capesize, dependen en gran medida de los caprichos de los viajes internacionales. Por lo tanto, su única opción de empleo es aceptar las tarifas vigentes ofrecidas por la parte de carga.

Dispersión equilibrada

El precario equilibrio sobre el cual pende la salud actual de los graneleros equipados es gracias a la distribución dispersa de los flujos de carga mezclado del efecto del desfase temporal redujeron significativamente la volatilidad.

El futuro inmediato de las tarifas de fletes de la carga seca está a la merced de la estabilidad de la carga y precisamente cómo los operadores pueden hacer esta distribución que es aleatoria y planificada a la vez, de manera de no perturbar el precario equilibrio entre lo que puede absorber la capacidad con grúas y las embarcaciones sin maniobras. Será esa gestión activa de la capacidad en rutas claves la que podría salvar al mercado bulk de una historia como la del shipping de contenedores.

Por MundoMaritimo