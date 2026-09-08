El conflicto en Medio Oriente ha tenido hasta ahora un impacto directo relativamente limitado sobre los fundamentos del mercado de transporte marítimo de graneles, pero sus efectos indirectos podrían resultar más relevantes. Según BRS Dry Bulk, la inestabilidad provocada en los mercados del petróleo y del bunker ha vuelto a situar los costos de combustible en primer plano, mejorando significativamente la economía de los buques equipados con depuradores (scrubbers).
Las alteraciones de las cadenas de suministro de petróleo llevaron inicialmente los precios y los diferenciales entre combustibles marinos a niveles récord, incluso superiores a los observados tras la invasión rusa de Ucrania. Posteriormente, los mercados se estabilizaron y, cuando Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo temporal a mediados de junio, los precios del bunker se situaban entre 25% y 50% por debajo de los registrados a comienzos de marzo, dependiendo del combustible y del puerto.
Sin embargo, los precios volvieron a repuntar desde mediados de junio. BRS Dry Bulk explica que esta vez el impulso no proviene exclusivamente de Medio Oriente, sino también de las interrupciones no programadas en las refinerías rusas tras los ataques ucranianos. Se estima que alrededor de 3 millones de barriles diarios de capacidad de refinación rusa permanecen fuera de operación.
Esta presión sobre la oferta de productos refinados llevó el precio promedio mensual del VLSFO en Singapur desde US$749/t en julio hasta US$824/t en agosto, mientras que el IFO 380 aumentó desde US$533/t hasta US$626/t.
La evolución resulta especialmente relevante para los graneleros con scrubbers. El diferencial VLSFO-IFO 380 en Singapur aumentó desde un promedio de US$59/t en febrero hasta US$197/t en agosto, alcanzando durante el período un máximo de US$287,5/t.
“Esta ampliación ha mejorado significativamente la economía de los buques equipados con scrubbers”, destaca BRS Dry Bulk. Como ejemplo, un Capesize estándar de 182.000 dwt operando en la ruta C3 puede ahorrar alrededor de US$5.000/día utilizando scrubber en comparación con el consumo de VLSFO. Para un Kamsarmax en la ruta P3, el ahorro equivalente alcanza aproximadamente US$4.000/día. “A un mismo nivel de flete por itinerario, estos ahorros en combustible se traducen en mayores ingresos para los armadores de buques equipados con scrubbers”, señala el análisis.
BRS Dry Bulk anticipa que los mercados de destilados medios podrían mantenerse ajustados durante los próximos meses debido a las interrupciones de las refinerías rusas, las menores exportaciones desde Medio Oriente y el incremento estacional de la demanda de diésel y marine gas oil (MGO) durante el invierno del hemisferio norte. Paralelamente, una oferta relativamente abundante de fuel oil podría debilitar sus precios frente al VLSFO, ampliando aún más la brecha.
Escenario favorece la instalación de scrubbers
Para los graneleros nuevos, BRS Dry Bulk estima un costo de instalación de aproximadamente US$2 millones a US$3 millones. Con un diferencial VLSFO-IFO 380 proyectado en torno a US$100/t, un Capesize estándar podría, teóricamente, recuperar la inversión en dos a tres años, dependiendo del consumo y de la evolución efectiva de los precios.
La ecuación es menos favorable para los buques existentes. Con ingresos Capesize cercanos a US$40.000/día, permanecer 30 días fuera de servicio para instalar el equipo supondría aproximadamente US$1,2 millones en ingresos no percibidos, elevando la inversión efectiva hasta unos US$4 millones antes de considerar gastos adicionales.
Un mercado de fletes más débil podría, no obstante, favorecer temporalmente las reconversiones al reducir el costo de oportunidad de retirar una nave del mercado, especialmente cuando la instalación coincide con una entrada programada a dique seco.
BRS Dry Bulk advierte además que la instalación de scrubbers en buques existentes ha disminuido considerablemente desde la ola de instalaciones de 2019-2020. En los buques más antiguos, la menor vida económica restante, junto con la incertidumbre sobre futuras regulaciones ambientales y la transición hacia combustibles alternativos, reduce el atractivo de nuevas inversiones en scrubbers.
Por MundoMaritimo
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