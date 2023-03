DHL y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York publicaron el nuevo Índice de Conectividad Global de DHL 2022, un informe en profundidad sobre el estado de la globalización y sus perspectivas que analiza datos de 171 países ilustrando los movimientos de mercancías, personas, capital e información por todo el mundo.

El informe señala que los flujos internacionales se han mostrado notablemente resilientes frente a las últimas conmociones vividas, como la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Tras un pequeño declive en 2020, el Índice de Conectividad Global repuntó en 2021 y se situó por encima de los niveles previos a la pandemia. Los datos disponibles en la actualidad apuntan a un nuevo incremento en 2022, pese a la ralentización del crecimiento en algunos flujos. A mediados de 2022 el comercio internacional de mercancías supera en un 10% los niveles pre-pandemia y los viajes internacionales permanecieron un 37% por debajo de los niveles de 2019, aunque duplicaban las cifras de 2021.

“Los datos más recientes del Índice de Conectividad Global rebaten claramente la percepción de que la globalización está perdiendo terreno. La globalización no es una palabra de moda, sino una fuerza poderosa que ha transformado el mundo positivamente. Al superar barreras, abrir mercados y crear oportunidades, este fenómeno ha permitido a las personas, empresas y países avanzar y prosperar de manera inusitada. Si seguimos fomentando la globalización podremos construir un mejor futuro que nos beneficie a todos, creando un mundo más interconectado, próspero y pacífico que nunca”, señala John Pearson, CEO de DHL Express.

EE.UU. y China: la rivalidad geopolítica socava los contactos

El estudio presenta datos que demuestran que EE.UU. y China se están desvinculando en muchos ámbitos. Analizando once tipos de flujos de comercio, capital, información y personas (como las exportaciones de mercancías, las transacciones de fusión y adquisición, así como la investigación y la colaboración científicas), se constata que los porcentajes de flujos de EE.UU. a China descendieron en ocho de esos once tipos respecto a 2016.

Durante el mismo periodo, el porcentaje de los flujos entre el país asiático y Norteamérica se redujo en siete de diez tipos, según los datos disponibles sobre China.

Aun así, ambos países siguen estando vinculados por flujos mucho mayores que cualquier otro. Además, los datos muestran que, de momento, la disociación entre estos dos países no ha generado una fragmentación más amplia de los flujos mundiales entre bloques de países rivales.

Regionalización, una tendencia sin datos que la demuestren

Los análisis del Índice de Conectividad Global también demuestran que, de momento, no se han cumplido los vaticinios de un desplazamiento de la globalización hacia la regionalización. La distancia media recorrida por los flujos de comercio, capital, información y de personas ha aumentado en las dos últimas décadas, mientras que los comerciales incluso pasaron a cubrir distancias mayores durante la pandemia del Covid-19.

La única categoría que recientemente muestra una clara tendencia hacia la regionalización es la relacionada al flujo de personas. Esto se debe a un cambio radical en los patrones de viajes acontecido durante la pandemia del Covid-19.

“Está por ver si los patrones comerciales experimentaron una clara regionalización en el futuro. Muchas empresas y gobiernos se centran en el nearshoring para regionalizar las cadenas de suministro, y esto puede reportar importantes beneficios empresariales”, comenta Steven Altman, investigador sénior y director de la Iniciativa de DHL sobre Globalización, en el Center for the Future of Management de la NYU Stern School of Business.

Por otra parte, más de la mitad de los intercambios comerciales se realizan actualmente dentro de una misma región y las ventajas del comercio a larga distancia siguen siendo importantes, sobre todo porque la inflación continúa elevada, el crecimiento económico se ha ralentizado y las tarifas de transporte de contenedores han vuelto a bajar.

Clasificación de los países más conectados a nivel global

En la clasificación del Índice de Conectividad Global de DHL 2022, Países Bajos volvió a ser el país más conectado globalmente. Singapur se situó en segundo lugar en términos generales y obtuvo la máxima nota en cuanto al tamaño de sus flujos internacionales respecto a los nacionales.

Por su parte, el Reino Unido presenta los flujos más repartidos a nivel global, mientras que Chile se sitúa como el país más conectado de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.