Hasta Puerto Coronel se trasladó -durante esta semana- el director ejecutivo de la Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Giovanni Calderón para participar en la ceremonia de entrega de certificaciones a siete puertos de la región del Biobío, por cumplir con el Acuerdo de Producción Limpia (APL), que impulsó la ASCC en conjunto con la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

En ese contexto profundizó con MundoMaritimo en este hito y abordó el contexto nacional de la implementación de una política de puertos sustentables en Chile.

De acuerdo con Calderón, el instrumento de acuerdo de Producción Limpia ya tiene una trayectoria de 20 años partió en 1999 precisamente en la región del Biobío vinculado a la industria maderera.

“Es un instrumento que está acreditado a nivel internacional y que Naciones Unidas lo ha declarado una medida ambientalmente adecuada, a nivel nacional, lo que significa que tiene un estándar muy relevante y certificado externamente de manera que lo que hacemos nosotros es avanzar en estándares superiores a los que tienen determinadas industrias”, destacó.

“En el caso particular, del APL de los Puertos del Biobío, que estuvimos certificando, (el hecho que) todos los puertos públicos de la región asuman estos estándares significa para la región ponerse a tono con las exigencias a nivel nacional e internacional”, recalcó el director ejecutivo de la ASCC.

“En el ámbito portuario tenemos otros acuerdos a nivel nacional, entre ellos resalta el caso de Antofagasta, donde se involucró a toda la cadena logística portuaria, porque normalmente los acuerdos que tenemos con puertos están centrados solamente en los terminales. Sin embargo, es una actividad que se extiende más allá de las instalaciones de los puertos, entonces es muy importante que esos estándares se apliquen a toda la cadena logística”, puntualizó.

- ¿Siguiendo el ejemplo de Antofagasta, se baraja la idea de replicarlo en otras comunidades logísticas?

- Sí, efectivamente. En Europa existen ciudades portuarias sustentables, que inclusive para algunos mercados internacionales son exigibles en términos comerciales y estamos replicando ese estándar a nivel nacional con algunas adecuaciones obviamente a la realidad chilena.

A su vez como Agencia hemos desarrollado un estándar de puerto sustentable que ya está aplicándose en algunos terminales como el de Antofagasta. La idea es replicarlo a nivel nacional para que la industria portuaria tenga ciertos mínimos, para que la diferencia no sea sustantiva entre uno u otro puerto, ya que eso puede significar una mala ventaja competitiva, por lo que es importante que sea un criterio homogéneo a nivel nacional.

Son procesos muy individuales no son llevados adelante con todos los puertos al mismo nivel, no se llevan al mismo nivel, por lo que debemos ir respetando los tiempos de cada región y empresa portuaria.

Aplicación de medidas

Respecto a este estándar dijo que están en conversaciones con algunos puertos y en el caso del Biobío, como es el primer Acuerdo de Producción Limpia en materia portuaria tiene que pasar a una segunda etapa.

En ese sentido, el director de la ASCC indicó que ahora viene un proceso en que se verán los impactos del Acuerdo de Producción Limpia suscrito en Biobío “se podrá observar las medidas que se tomarán en vigilancia del medio marino y en medidas antiderrames, que son muy técnicas, pero muy relevantes desde el punto de vista medioambiental y que tienen su impacto social”, precisó.

También se tomarán otro tipo de acciones – tanto en nivel nacional como en Biobío- que van en línea con lo impulsado por Puerto Coronel con la reciente incorporación de tres grúas horquillas 100% eléctricas.

“En materia de eficiencia energética, el 70% de la energía de los puertos proviene del diésel y hay un plan muy concreto que va a permitir aumentar la participación de la electricidad, introducir criterios de electromovilidad en el manejo del sistema portuario y eso naturalmente va a tener un impacto medioambiental, peor también en el plano productivo”, afirmó Calderón.

OMI 2020

Consultado por la política de regulación al uso de bunker que a contar del próximo año implementará la Organización Marítima Internacional (OMI), el titular de la ASCC indicó que “esas son regulaciones que no sólo deben cumplir las empresas portuarias, sino que las empresas de transporte marítimo y que no tienen otra alternativa, la legislación internacional y todo el sistema internacional de protección del medio ambiente ha ido estableciendo normativas internacionales, que también requieren de su cumplimiento a nivel local y Chile no puede sustraerse de ese tipo de normativas”.

Ante ese tipo de nuevas regulaciones dijo que como Agencia se encargan de preparar al mundo productivo para enfrentar esas nuevas normativas de manera que no signifique un golpe importante en su productividad.

Por MundoMaritimo