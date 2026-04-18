El traspaso de la propiedad de Mediterranean Shipping Company (MSC) a Diego y Alexa Aponte (imagen abajo) el 13 de abril marca un hito en la historia del mayor operador de transporte de contenedores del mundo. De acuerdo con Alphaliner, la operación se concretó durante el último trimestre de 2025 con el objetivo de asegurar “la estabilidad y el crecimiento continuo del grupo bajo la conducción de la próxima generación”. Sin embargo, más allá del relevo generacional —ampliamente difundido—, el episodio ofrece una oportunidad para dimensionar la figura de su fundador, Gianluigi Aponte (imagen principal), y su impacto en la industria marítima global.

Nacido en Sorrento, Italia, y formado como capitán de barco, Aponte inició en 1970 una línea naviera con una sola nave —el “MV Patricia”— bajo una premisa que, con el tiempo, se transformaría en eje estratégico: acompañar al cliente en sus necesidades logísticas. Según destaca Shipping and Freight Resource, esta visión —resumida en la idea de que “donde va el cliente, MSC va”— permitió a la compañía evolucionar desde un operador marginal a líder mundial en capacidad de transporte de contenedores.

El crecimiento de MSC no solo se explica por su escala actual —cercana a una flota de 1.000 buques y casi 10 millones de TEUs, según SFR—, sino por la forma en que esa expansión fue construida. A diferencia de otros actores, Aponte apostó por una estrategia disciplinada y contracíclica, adquiriendo buques de segunda mano en momentos de baja del mercado. Esta lógica permitió expandir capacidad sin sobreexposición financiera, una práctica que, como subraya la misma fuente, “muchos observaron, algunos cuestionaron y muy pocos lograron replicar”.

Otro rasgo distintivo fue la diversificación progresiva del negocio. Desde sus inicios en el transporte marítimo, MSC avanzó hacia terminales portuarios, logística terrestre, depósitos de contenedores y servicios tecnológicos, fortaleciendo el control sobre la cadena de suministro. Este enfoque integrado, de acuerdo con SFR, redujo la dependencia de terceros en puntos críticos y consolidó una posición competitiva difícil de igualar.

A ello se suma una decisión estructural clave: mantener la compañía en manos privadas. Esta independencia permitió a MSC tomar decisiones de largo plazo, incluso en periodos de alta incertidumbre, cuando otras líneas navieras optaban por la cautela. El resultado fue una expansión sostenida en rutas clave Este-Oeste, conectando Asia, Europa y América con creciente frecuencia y cobertura, conforme detalla SFR.

El reciente traspaso accionario a sus hijos se enmarca en esa lógica de continuidad. En palabras del propio Aponte, recogidas por Alphaliner: “Transferir la propiedad a mis hijos no solo refleja su dedicación y logros, sino también la continuidad de la herencia marítima de nuestra familia por siglos”. Actualmente, MSC mantiene su foco en el negocio de transporte marítimo, mientras Aponte continúa como presidente ejecutivo del grupo.

}de acuerdo con Alphaliner, MSC representa actualmente uno de los ejemplos más claros de cómo una visión empresarial consistente puede moldear la estructura de toda una industria.

Con todo, la figura de Aponte no se agota en el éxito empresarial. Su trayectoria también refleja una forma particular de entender el negocio marítimo: menos expuesta mediáticamente, pero profundamente influyente en sus resultados. En un sector históricamente marcado por ciclos y volatilidad, su enfoque —centrado en el cliente, la inversión disciplinada y el control operativo— contribuyó a redefinir los parámetros de escala, integración y resiliencia en el transporte marítimo global.

Por MundoMaritimo