En su informe Reliability Scorecard – Year in Review 2025, Xeneta revela que en la confiabilidad de los itinerarios en el transporte marítimo de contenedores existe una brecha estructural entre quienes diseñaron redes simples y resilientes respecto de aquellos que apostaron por complejidad, concentración de capacidad y ajustes tácticos que terminaron debilitando su desempeño.

Según el ranking anual de confiabilidad promedio, Gemini Cooperation lideró con 81% de recaladas a tiempo y solo -0,4 días de atraso, muy por delante del resto. Le siguieron los servicios no alineados a alianzas (34%), MSC fuera de Premier Alliance (27%), Premier Alliance (26%) y Ocean Alliance (26%).

Para Destine Ozuygur, analista de Xeneta, la diferencia no es casual: “Lo que más destaca es el fuerte contraste entre las dos nuevas alianzas de 2025, y cómo las decisiones tomadas en su concepción temprana definieron todo lo que vino después”. En el caso de Gemini Cooperation, integrada por Maersk y Hapag-Lloyd, el modelo apostó por menos recaladas, terminales verticalmente integradas, un extenso sistema de shuttles y un foco en Norteamérica. “Son decisiones estratégicas que posicionan sus operaciones diarias para el éxito”, afirma.

Aunque Gemini registró una caída de 12% en sus arribos a tiempo frente al primer trimestre —impactada por congestión en el norte de Europa—, mantuvo una resiliencia muy superior al promedio. Incluso sin cumplir su objetivo idealista de 90% de puntualidad, “sus estrategias fluidas han entregado una resiliencia sobresaliente”, destaca Ozuygur.

Un factor clave ha sido su política de mínima aplicación de cancelación de itinerarios (blank sailings). En 2025, Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron solo 18 blank sailings, frente a las 181 de Premier Alliance a nivel global. “Una fortaleza única, que recibe menos atención que el porcentaje de puntualidad, es su compromiso con un mínimo absoluto de blank sailings”, subraya Ozuygur.

En el extremo opuesto, Premier Alliance y Ocean Alliance consolidaron su lugar entre las menos confiables. Premier apenas superó a Ocean por 0,3 días menos de retraso promedio. Durante el primer trimestre, Premier recurrió a cancelaciones estratégicas y postergaciones para “limpiar” la herencia de THE Alliance, que cerró 2024 con solo 22% de puntualidad. El resultado fue un repunte efímero de 36% que luego se desplomó hasta 21% en el cuarto trimestre. En varias semanas, la alianza cayó por debajo del 20%, cerrando el año con mínimos de 11–13% de arribos a tiempo.

Para Xeneta, esto demuestra cómo “la conectividad hiperextendida de la red y la concentración de capacidad exacerban los problemas externos de confiabilidad”. Premier concentró buques de gran tamaño en Asia–Europa, con más recaladas, más slots por servicio y expuesta a congestión, clima adverso y la incertidumbre del Canal de Suez.

Ocean Alliance, en tanto, mantiene una tendencia descendente desde 2023. Su confiabilidad cayó de 50% a 26% en dos años, sin mostrar señales de recuperación ni resets de red efectivos.

MSC, operando fuera de Premier, logró un avance relativo: mejoró 17% su puntualidad frente al primer trimestre, impulsada por su red independiente. “Es posible que su énfasis en la expansión de red propia haya generado operaciones más fluidas y mejores comunicaciones de itinerario”, señala Ozuygur.

Los servicios no alineados ocuparon el segundo lugar general, reflejando el promedio global de 34%. Históricamente, habían liderado durante tres años consecutivos. Según Xeneta, “este grupo es resiliente por naturaleza y durante años superó a las alianzas tradicionales”.

El análisis por rutas confirma que el Lejano Oriente–Europa y Lejano Oriente–Medio Oriente son las rutas más problemáticas. Incluso el peor desempeño de Gemini —68% en FE–Europa— superó al mejor de sus competidores. “El ‘peor’ de Gemini sigue superando al ‘mejor’ de cualquier otro”, remarca el informe.

Por MundoMaritimo