Cuando Gemini Cooperation anunció en 2024 su plan para desarrollar una red hub-and-spoke- sistema en el que la carga de múltiples orígenes converge a un puerto central (hub), desde donde se transborda y redistribuye hacia puertos secundarios (spokes/radios)- a escala global, parte del sector reaccionó con escepticismo. “Observadores lo vieron como arriesgado e incluso equivocado”, recuerda el analista de la industria portuaria, marítima y logística Jon Monroe. Sin embargo, su conclusión fue opuesta distinto: “Pensé que era un movimiento brillante”.

A casi un año del inicio de sus operaciones, el tiempo le dio la razón. Lejos de fragmentar servicios o sacrificar confiabilidad, la estructura diseñada por Maersk y Hapag-Lloyd reposicionó el rol del transbordo y permitió que la alianza se convirtiera en el referente en confiabilidad: “El mundo está descubriendo que la alianza entre Maersk y Hapag-Lloyd lidera la industria en confiabilidad de itinerarios”, apunta el analista.

Un cambio estructural que obliga a todos a reaccionar

La irrupción de Gemini Cooperation detonó un efecto dominó. Según Monroe, “las restantes líneas navieras están apresurándose a reoptimizar sus redes”, tras reconocer que el tradicional eje Este–Oeste dejó de asegurar crecimiento. La diversificación del origen productivo —acelerada por los cambios geopolíticos y arancelarios recientes— transformó la geografía del comercio y, con ello, las prioridades de los operadores de portacontenedores.

El desplazamiento productivo desde China hacia Vietnam, India, Indonesia y México redujo el flujo masivo y estable que antes llenaba los buques de mayor envergadura. En este nuevo mapa, las redes directas se vuelven insostenibles, mientras que los transbordos, antes considerados un complemento, pasan a ser el centro del modelo. “Los feeders ahora son centrales, no periféricos”, afirma Monroe.

El auge de los servicios feeders

La expansión manufacturera en Asia Suroriental elevó la demanda por conexiones cortas de cabotaje. Según el analista, fuentes del sector sugieren que la ruta Intra-Asia podría manejar “cerca de 40 millones de TEU anuales”, convirtiéndose en la mayor del mundo. Países como Singapur, Vietnam y Malasia operan como nodos críticos de transbordo hacia mercados globales.

La respuesta táctica de las grandes líneas navieras evidencia la magnitud del cambio. MSC, inicialmente partidario de incrementar recaladas directas, ya está ajustando su postura mediante órdenes de buques tipo feeder. COSCO, en tanto, optó por un camino alternativo: firmó un acuerdo estratégico con X-Press Feeders, el mayor operador de feeders independiente.

Hacia un nuevo estándar de la industria

Para Monroe, la tendencia es irreversible. “Esta estrategia de optimización de redes será finalmente adoptada por todas las líneas navieras”, advierte. No se trata de una opción, sino de la única manera de operar en un entorno inestable, con sobrecapacidad persistente y márgenes presionados. La eficiencia del sistema completo —más que el tamaño del buque o la cantidad de recaladas— definirá quién puede competir en un mercado cada vez más ajustado.

Gemini Cooperation, enfatiza Monroe, tuvo la capacidad de anticipar la fragmentación y la dispersión de la producción antes que sus competidores. “La confiabilidad se ha convertido en el nuevo diferenciador competitivo”, resume. En ese escenario, la arquitectura hub-and-spoke no es solo una alternativa, sino que se está consolidando como el nuevo estándar del transporte marítimo global.

