Todos los actores de la industria marítima actualmente son dolorosamente conscientes de los problemas causados por las cancelaciones de servicios (sailing blank), los puertos que funcionan marginalmente y los contenedores abandonados que están provocando pérdidas tanto a navieras como a expedidores. En medio de este caos, Xeneta cuestiona ¿quién va a pagar los costos?

Esta duda se repite en los exportadores cuyos contenedores reefer se desviaron repentinamente cuando China comenzó a aplicar extensas cuarentenas; en las navieras que cambiaron desembarques de reefers porque los puertos chinos no tenían conexiones disponibles, debido a que los camioneros no estaban recogiéndolos y en los importadores/exportadores cuyos contenedores con carga minorista permanecieron/permanecen varados tras la orden de cierre de centros comerciales y tiendas.

La consultora igualmente cuestiona si acaso las navieras tienen alguna responsabilidad por los daños sufridos por los contenedores reefer redirigidos, los contratos retrasados y otras pérdidas sufridas por expedidores y BCO; o bien si estos casos pudiesen ser considerados como una situación de Fuerza Mayor.

De acuerdo con Xeneta, la ley de contratos es muy exigente y en cada caso surgen distintas interrogantes ¿fue difícil de cumplir el contrato debido al Covid-19, o fue dificultoso debido a las cuarentenas y/o restricciones ordenadas por el gobierno? De hecho, la consultora explica que es mucho más fácil probar que una cuarentena ordenada por el gobierno fue responsable de que la carga no fuese consolidada en un contenedor, o que un contenedor con ropa no pudiese ser recibido, en vez de alegar que "un virus" infectó la tienda de destino y la hizo insegura lo que provocó su cierre, hecho que muy complejo para probar.

Aseguradoras

Mientras tanto, las aseguradoras venden activamente seguros de interrupción del negocio y luchan activamente contra los pagos de tales reclamaciones, diciendo que las pólizas para desastres naturales o causados por el hombre no cubren los brotes de virus. "Los brotes pandémicos no están asegurados porque no son asegurables", argumentó recientemente David Sampson, presidente de la American Property Casualty Insurance Association. Lo que está en juego, para Xeneta, podría ser la supervivencia de miles de empresas si las aseguradoras no pagan.

Las compañías de seguros dicen que la mayoría de las pólizas que cubren las interrupciones de negocios imprevistas excluyen específicamente las pandemias. Tales exclusiones se hicieron más comunes después del brote de SARS en China en 2002 que afectó a unas 8.000 personas en todo el mundo, costando la vida a casi 800.

Sin embargo, en una nota dirigida a los asegurados en el sitio web de Travelers Indemnity Company (la segunda compañía de seguros de propiedad y de accidentes más grande de Estados Unidos) se lee una negación general a las reclamaciones por cuarentena a causa del virus porque "no fueron resultado de pérdidas o daños físicos directos". También cita exclusiones a virus en sus políticas, las que no implican que las empresas no tengan reclamaciones válidas, según sostienen los abogados que se oponen a esta apreciación. Estos últimos afirman que las disposiciones de las pólizas por separado requieren que las aseguradoras paguen las pérdidas cuando las autoridades civiles intervengan durante las emergencias y ordenen el cierre de los negocios.

Para Xeneta la Fuerza Mayor asegura que las líneas navieras tengan poca o ninguna responsabilidad, mientras que los expedidores y los BCO "necesitarán buenos abogados para llevar a cabo la reclamación contra sus aseguradores, que lucharán contra ellos en cada paso del camino".

¿Hacia una reactivación?

En tanto, las cancelaciones de servicios y el desbalance de contenedores sostienen las tarifas de los contenedores mucho más altas de lo esperado. Sólo la cantidad de portacontenedores anclados a fin de mantener esas tarifas altas es una prueba de cuán pocos contenedores se están transportando realmente.

Ahora, a medida que las cuarentenas se vayan eliminando lentamente, Xeneta proyecta observar un verdadero espectáculo, ya que todos se apresurarán a poner la carga nuevamente en movimiento causando retrasos en ambos sentidos de las rutas.

Por MundoMarítimo