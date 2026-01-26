Irán vuelve a situarse en el centro del tablero energético mundial. Según el más reciente análisis de BRS Tanker, el país enfrenta dos caminos opuestos —una mayor presión de Estados Unidos o un eventual cambio de régimen— que, paradójicamente, podrían tener un efecto similar para el mercado: una reducción estructural de la “flota en las sombras” y un impulso neto para los tanqueros convencionales.

Por ahora, “la producción de crudo iraní se ha mantenido en torno a los 3,5 mb/d”, señala BRS Tanker, a pesar de las protestas que afectan a múltiples ciudades. Sin embargo, los datos preliminares de seguimiento de buques sugieren que “las cargas en tanqueros se han desacelerado durante las últimas semanas”, mientras que el almacenamiento terrestre “está comenzando a llenarse rápidamente, especialmente en Kharg Island y Jask”.

Ante la saturación de los terminales, Irán podría verse forzado a recurrir nuevamente al almacenamiento flotante. En experiencias previas bajo sanciones, el país ya utilizó esta vía. Actualmente, “alrededor de 33 millones de barriles de crudo iraní estarían siendo almacenados en 14 VLCCs y 5 Suezmaxes”, todos bajo control de la National Iranian Tanker Company (NITC) y localizados en aguas iraníes o cerca de Singapur.

Escenario 1: Washington endurece su postura

Si Teherán continúa reprimiendo las protestas, Estados Unidos podría imponer nuevas sanciones a compradores de crudo iraní. BRS Tanker advierte que “cualquier ataque directo a la infraestructura petrolera iraní impulsaría fuertemente los precios”, algo que Washington busca evitar, dado que Irán representa cerca del 3% de la oferta mundial.

No obstante, incluso sin ataques a instalaciones, una mayor presión sobre los flujos podría elevar las tensiones en el Estrecho de Ormuz. “Cualquier amenaza sostenida al tráfico en el estrecho sería netamente alcista para los tanqueros”, ya que los fletadores buscarían barriles alternativos al Golfo Pérsico.

El actor clave en este escenario es China, que actualmente compra entre 1,6 y 1,8 mb/d de crudo iraní. De concretarse nuevas sanciones o aranceles, los refinadores chinos podrían reducir sus compras. Dado que el crudo iraní representa más del 7% de sus importaciones, “China tendría que buscar barriles sour alternativos en otros productores de Medio Oriente”, lo que desplazaría demanda desde la “flota en las sombras” hacia tanqueros convencionales.

Escenario 2: cambio de régimen

El segundo camino contempla un giro político en Teherán. De concretarse un cambio de liderazgo más cercano a Occidente, podría abrirse la puerta a un nuevo acuerdo nuclear y al alivio de las sanciones. Esto ampliaría la base de clientes de Irán en Asia e incluso en Europa.

En ese caso, la producción podría superar los 4 mb/d y, en el largo plazo, acercarse a 5 mb/d. Sin embargo, BRS Tanker aclara que este salto “requeriría una inversión significativa de las grandes petroleras internacionales” y no se materializaría antes de 2030.

En el plano marítimo, la liberación de sanciones permitiría a NITC volver a operar plenamente. “El gobierno iraní controla una flota de 113 tanqueros, incluidos 51 VLCCs y 19 Suezmaxes”, pero su reinserción en el mercado global podría demorar varios años, como ocurrió tras el alivio parcial de 2015.

Impacto sobre la “flota en las sombras”

Irán es hoy la principal fuente de demanda directa para la “flota en las sombras” de VLCCs. Si las sanciones se endurecen o se relajan, en ambos casos esa demanda tendería a disminuir. “Esto dejaría a poco más de 120 VLCCs sin empleo estable”, de los cuales la mayoría supera los 20 años y serían candidatos naturales para el desguace.

Para los Suezmax, el panorama es más complejo, ya que muchos están orientados al transporte de crudo ruso. Aun así, BRS concluye que “en ambos escenarios, el impacto sobre el mercado tanquero convencional es netamente positivo”, ya que aceleraría la salida de buques de la “flota en las sombras” y ajustaría la oferta efectiva.

