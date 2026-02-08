Tras cuatro años consecutivos de intensa de órdenes de construcción, 2025 marcó un giro en el ciclo de la flota PCTC (Pure Car and Truck Carrier). Ahora los pedidos cayeron a mínimos, mientras las entregas alcanzaron un récord histórico: 75 buques incorporados en un solo año. El fenómeno es la consecuencia directa de un auge iniciado tras la pandemia, cuando operadores, proveedores de capacidad y nuevos actores apostaron por el fuerte crecimiento de las exportaciones de vehículos desde China. Sin embargo, el propio informe advierte que “sin un aumento significativo del desguace, el riesgo de sobrecapacidad es evidente”, según un informe de AXSRoRo.

Hoy, la producción de vehículos es cada vez más China-céntrica, incluso para marcas europeas y japonesas. Mazda, por ejemplo, se asoció con Changan Automobile para desarrollar y producir modelos eléctricos en China, ante el riesgo de quedar fuera de la transición hacia la electrificación si mantenía su base productiva en Japón. En paralelo, la introducción más lenta de los autos eléctricos en Europa y los aranceles adicionales de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos han llevado a los fabricantes de ese país a redirigir sus exportaciones hacia modelos híbridos, que no enfrentan las mismas restricciones.

En este contexto, las exportaciones chinas se han convertido en el principal motor del comercio automotor. En 2020, China exportaba poco más de un millón de vehículos terminados. Para diciembre de 2025, los embarques mensuales habían aumentado más de ocho veces, y en 2023 el país superó a Japón para convertirse en el mayor exportador mundial. El informe subraya que “las exportaciones chinas se perfilan como un rasgo definitorio del comercio automotor global”, atrayendo a operadores PCTC que antes no participaban en las rutas Asia-Pacífico y reforzando la presencia de flotas controladas desde China.

Tras el colapso de las órdenes posterior a la crisis financiera de 2008 y el prolongado letargo entre 2016 y 2020, las órdenes repuntaron con fuerza desde 2021, alcanzando su nivel más alto desde 2008, especialmente en el segmento de más de 6.000 CEUs. Esta tendencia se mantuvo hasta 2024, antes de contraerse de forma abrupta en 2025.

La ola de nuevas construcciones también redefinió el mapa industrial. La fabricación de grandes PCTC, que antes estaba dominada por astilleros japoneses y surcoreanos, se ha concentrado casi por completo en Asia, con China a la cabeza. De las 276 entregas previstas entre 2023 y 2028, 219 buques, equivalentes al 79,4%, se construyen en China, seguidos por Japón con 47 unidades. El impacto es significativo: los buques entregados o por entregarse entre 2024 y 2027 concentran casi el 45% de la capacidad agregada de la flota existente a fines de 2023.

A pesar del crecimiento sostenido de las exportaciones chinas, las ventas globales de vehículos no han seguido el mismo ritmo. El informe advierte que esta divergencia implica que la expansión de la flota “es cada vez más desproporcionada frente a los fundamentos del mercado”, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Parte del aumento se explica por el desplazamiento de la producción desde otras regiones tradicionales hacia China, más que por un crecimiento real de la demanda mundial.

La escasa actividad de desguace agrava este escenario. En 2025, solo Grimaldi Group retiró apenas dos unidades para reciclaje, mientras que otras salidas se debieron a pérdidas totales por siniestros. “A menos que el desguace se acelere de forma más decisiva, la utilización y los ingresos estarán bajo presión”, concluye el informe, anticipando una etapa marcada por el ajuste más que por la expansión.

En paralelo, la renovación de la flota ha venido acompañada de un giro tecnológico en materia de combustibles. Desde 2021, el GNL se consolidó como el combustible predominante en los nuevos PCTC, aunque con estrategias diversas. Grimaldi apuesta por soluciones híbridas y por el amoníaco a futuro, mientras Höegh Autoliners y Wallenius Wilhelmsen incorporan buques preparados para metanol y amoníaco. CMRORO, por su parte, entregó en 2025 los primeros PCTC de combustible dual metanol del mundo, reflejando que la transición energética se ha convertido en un factor estructural del segmento.

