Tras cuatro años consecutivos de intensa de órdenes de construcción, 2025 marcó un giro en el ciclo de la flota PCTC (Pure Car and Truck Carrier). Ahora los pedidos cayeron a mínimos, mientras las entregas alcanzaron un récord histórico: 75 buques incorporados en un solo año. El fenómeno es la consecuencia directa de un auge iniciado tras la pandemia, cuando operadores, proveedores de capacidad y nuevos actores apostaron por el fuerte crecimiento de las exportaciones de vehículos desde China. Sin embargo, el propio informe advierte que “sin un aumento significativo del desguace, el riesgo de sobrecapacidad es evidente”, según un informe de AXSRoRo.
Hoy, la producción de vehículos es cada vez más China-céntrica, incluso para marcas europeas y japonesas. Mazda, por ejemplo, se asoció con Changan Automobile para desarrollar y producir modelos eléctricos en China, ante el riesgo de quedar fuera de la transición hacia la electrificación si mantenía su base productiva en Japón. En paralelo, la introducción más lenta de los autos eléctricos en Europa y los aranceles adicionales de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos han llevado a los fabricantes de ese país a redirigir sus exportaciones hacia modelos híbridos, que no enfrentan las mismas restricciones.
En este contexto, las exportaciones chinas se han convertido en el principal motor del comercio automotor. En 2020, China exportaba poco más de un millón de vehículos terminados. Para diciembre de 2025, los embarques mensuales habían aumentado más de ocho veces, y en 2023 el país superó a Japón para convertirse en el mayor exportador mundial. El informe subraya que “las exportaciones chinas se perfilan como un rasgo definitorio del comercio automotor global”, atrayendo a operadores PCTC que antes no participaban en las rutas Asia-Pacífico y reforzando la presencia de flotas controladas desde China.
Tras el colapso de las órdenes posterior a la crisis financiera de 2008 y el prolongado letargo entre 2016 y 2020, las órdenes repuntaron con fuerza desde 2021, alcanzando su nivel más alto desde 2008, especialmente en el segmento de más de 6.000 CEUs. Esta tendencia se mantuvo hasta 2024, antes de contraerse de forma abrupta en 2025.
La ola de nuevas construcciones también redefinió el mapa industrial. La fabricación de grandes PCTC, que antes estaba dominada por astilleros japoneses y surcoreanos, se ha concentrado casi por completo en Asia, con China a la cabeza. De las 276 entregas previstas entre 2023 y 2028, 219 buques, equivalentes al 79,4%, se construyen en China, seguidos por Japón con 47 unidades. El impacto es significativo: los buques entregados o por entregarse entre 2024 y 2027 concentran casi el 45% de la capacidad agregada de la flota existente a fines de 2023.
A pesar del crecimiento sostenido de las exportaciones chinas, las ventas globales de vehículos no han seguido el mismo ritmo. El informe advierte que esta divergencia implica que la expansión de la flota “es cada vez más desproporcionada frente a los fundamentos del mercado”, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Parte del aumento se explica por el desplazamiento de la producción desde otras regiones tradicionales hacia China, más que por un crecimiento real de la demanda mundial.
La escasa actividad de desguace agrava este escenario. En 2025, solo Grimaldi Group retiró apenas dos unidades para reciclaje, mientras que otras salidas se debieron a pérdidas totales por siniestros. “A menos que el desguace se acelere de forma más decisiva, la utilización y los ingresos estarán bajo presión”, concluye el informe, anticipando una etapa marcada por el ajuste más que por la expansión.
En paralelo, la renovación de la flota ha venido acompañada de un giro tecnológico en materia de combustibles. Desde 2021, el GNL se consolidó como el combustible predominante en los nuevos PCTC, aunque con estrategias diversas. Grimaldi apuesta por soluciones híbridas y por el amoníaco a futuro, mientras Höegh Autoliners y Wallenius Wilhelmsen incorporan buques preparados para metanol y amoníaco. CMRORO, por su parte, entregó en 2025 los primeros PCTC de combustible dual metanol del mundo, reflejando que la transición energética se ha convertido en un factor estructural del segmento.
Por MundoMaritimo
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.