Un brusco golpe de timón hacia estribor, han debido realizar las naves que navegan por el Océano Atlántico para evitar el mar mediterráneo y el posterior cruce por el Canal de Suez, bloqueado desde el 23 de marzo debido al encallamiento del portacontenedores de más de 20.000 TEUs de capacidad "Ever Given" de Evergeen.

Así lo constata Bloomberg al revisar la ruta del "Marlin Santorini", un petrolero con capacidad para transportar un millón de barriles, el cual cambió de destino y se alejó del Canal de Suez, girando hacia el sur con el fin de bordear África.

El desvío podría añadir unas 6.000 millas al viaje buque y algo así como US$300.000 en costos de combustible, pero es sólo uno de los cientos de contratiempos individuales que han sufrido esta semana los buques mercantes de todo tipo, desde commodities a productos acabados, por todo el mundo.

El fabricante de muebles Ikea y el fabricante de equipos de construcción Caterpillar Inc. son algunas de las muchas empresas internacionales que se enfrentan a dolores de cabeza en su cadena de suministro. Además, la crisis está disparando los precios del gas natural en Europa, retrasando los parques eólicos en Asia y pronto podría afectar el comercio de café.

Es probable que el portacontenedores "Ever Given" permanezca atascado en el Canal de Suez hasta la próxima semana, y esto es sólo el comienzo de la reorganización del comercio mundial.

"Si no se puede reanudar en una semana, será horrible", dijo Mark Ma, el propietario de Seabay International Freight Forwarding Ltd., empresa que moviliza los productos chinos que se venden en plataformas como Amazon.com Inc. y que tiene entre 20 y 30 contenedores entre los buques que esperan de transitar la vía. "Veremos que las tarifas de los fletes se disparan de nuevo. Los productos se retrasan, los contenedores no pueden volver a China y no podemos entregar más bienes"

La crisis se produce cuando las empresas ya están luchando contra la tensión de adaptar las cadenas de suministro para hacer frente a un auge del e-commerce relacionado con la pandemia. Las regulaciones de Covid-19 en los puertos están ralentizando el paso de algunos productos. Aunque los consumidores y las empresas han superado estos problemas, el incidente de Suez promete nuevos vientos en contra y mayores costos en las próximas semanas, especialmente en Europa.

P&F Industries Inc., fabricante estadounidense de herramientas neumáticas de mano, dijo que el cierre de Suez agrava los retrasos en el comercio que han hecho que la empresa añada de seis a ocho semanas a los plazos de entrega previstos. La empresa alemana Enercon GmbH espera retrasos en el envío de componentes de turbinas eólicas desde Europa a proyectos en Asia, dijo un portavoz.

Ikea ha dicho que está estudiando todas las opciones para garantizar la disponibilidad de productos como camas y sofás planos, mientras que Caterpillar está considerando la posibilidad de transportar sus productos por vía aérea si es necesario. El fabricante de Sea-Doo, BRP Inc., que tiene piezas de proveedores asiáticos atascadas tras el Ever Given, ha recurrido a enviar por avión otro lote de componentes a sus plantas norteamericanas, un costoso plan de respaldo.

