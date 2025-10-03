Un reporte de Gard recuerda que debido al accidente del “Torrey Canyon” en 1967, que derramó unas 80.000 toneladas de crudo frente a las costas del Reino Unido y Francia, se establecieron los primeros convenios internacionales de responsabilidad civil y compensación por daños por contaminación. Estos acuerdos evolucionaron hasta los actuales Convenios CLC de 1992 y el Fondo de 1992, ratificados por más de 150 Estados, que fijan la responsabilidad estricta de los actores e incluyen seguros obligatorios para derrames.
Gracias a regulaciones internacionales más estrictas, nuevas tecnologías de diseño naval y mayores estándares de calidad en la industria, los derrames de petróleo por parte de tanqueros se han reducido de manera sostenida desde la década de 1970, incluso con el incremento en el transporte de hidrocarburos. Una tendencia similar se observa en los derrames de combustibles de buques no tanqueros tras la entrada en vigor en 2008 del Convenio sobre Responsabilidad Civil por Contaminación de Hidrocarburos de Búnker.
No obstante, persisten riesgos asociados a la denominada “flota en la sombra”, que transporta crudo ruso e iraní fuera de los marcos de sanciones internacionales. Según estimaciones de Lloyd’s List, estos buques representarían alrededor del 20% de la flota mundial de tanqueros, con menor control regulatorio y asegurados fuera de los clubes tradicionales de P&I.
En paralelo, la contaminación por pellets plásticos o nurdles se ha convertido en un tema de creciente atención. Estos pequeños gránulos, base de la producción de plásticos, son transportados en grandes volúmenes por mar. Su pérdida accidental ha ocasionado impactos significativos en las costas de Noruega, Suecia, Sudáfrica y Sri Lanka en los últimos años. Una vez dispersos en el mar, los nurdles son difíciles de recuperar y pueden afectar la vida marina al ser ingeridos o al actuar como vectores de contaminantes.
En 2022, la ONU inició la negociación de un tratado internacional para abordar la contaminación plástica en todo su ciclo de vida, pero las conversaciones no lograron un acuerdo en agosto de 2025. De manera paralela, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó en 2024 recomendaciones voluntarias para la movilización de nurdles en contenedores y directrices para su limpieza en caso de derrames, aunque aún no existen requisitos obligatorios.
Los especialistas señalan que, al igual que ocurrió tras el derrame del “Torrey Canyon”, la cooperación internacional será clave para avanzar hacia regulaciones efectivas que reduzcan los riesgos de contaminación marítima tanto por hidrocarburos como por plásticos.
Por MundoMaritimo
