First Quantum Minerals Ltd ha advertido a sus empleados que podría tener que cerrar sus operaciones en Panamá si el Gobierno no permite que se reanuden sus exportaciones de cobre la próxima semana, según un memorando enviado al personal y revisado por Reuters.

Una larga disputa contractual entre la minera canadiense y las autoridades panameñas se centra en desacuerdos sobre las tasas de impuestos y regalías en la mina Cobre Panamá.

En el último giro, la Autoridad Marítima de Panamá ordenó el mes pasado a First Quantum suspender las operaciones de carga de concentrado de cobre en un importante puerto, bloqueando esencialmente a la empresa el envío y la venta de su cobre.

La empresa, basada en Vancouver, declaró que la autoridad marítima le había comunicado que la suspensión se debía a que la báscula que utilizaba no estaba correctamente calibrada.

Alan Delaney, director general de la mina, describió la suspensión como una "acción sin precedentes y totalmente sorprendente" en un memorando enviado la semana pasada a los empleados, y aseguró que la báscula estaba midiendo con precisión.

"Si el concentrado no se envía la próxima semana, estas frustraciones técnicas pueden obligar a Cobre Panamá a entrar en cuidado y mantenimiento o suspender las operaciones", dijo.

La autoridad marítima panameña no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. No ha comentado públicamente el motivo de la suspensión del puerto. El ministro de Comercio de Panamá, Federico Alfaro, dijo el martes que ambas partes habían hecho "progresos significativos" en las negociaciones.

First Quantum dijo que estaba apelando la decisión de la autoridad marítima. Mientras tanto, la empresa ha dejado de contratar personal para 595 puestos vacantes en el país centroamericano, ha impuesto restricciones a las horas extraordinarias y ha establecido disposiciones adicionales en materia de permisos, según la nota.

