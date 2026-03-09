Las operaciones de ferries ro-pax de alta velocidad continúan concentrándose principalmente en Europa, aunque otras regiones también han desarrollado este tipo de servicios. En América del Sur, los operadores del Río de la Plata figuran entre los primeros en incorporar este tipo de naves, con Buquebus como uno de los principales actores, reporta AXSRoRo.
La flota del operador que conecta Argentina y Uruguay ha estado dominada por buques construidos por Incat, aunque también ha operado naves monohull.
Entre las innovaciones tecnológicas que ha incluido a compañía, se encuentra el catamarán wave-piercing “Francisco”, construido en 2013 por Incat, que según el reporte fue “la primera nave ro-pax de alta velocidad del mundo con sistema dual-fuel a gas natural licuado (GNL)”. El buque alcanza velocidades cercanas a los 58 nudos.
Además, durante este año, Buquebus incorporará una nueva unidad a su flota. Se trata del “China Zorrilla”, también construido por Incat, que será destinado a la ruta Buenos Aires-Colonia. El catamarán wave-piercing de 130 metros contará con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 CEUs.
La nave estará equipada con un sistema de almacenamiento energético de aproximadamente 40 MWh, que alimentará ocho waterjets de 2.200 kW cada uno, permitiendo una velocidad de servicio estimada entre 24 y 25 nudos.
Además de su función de transporte, los ferries del Río de la Plata también desarrollan actividades comerciales a bordo. Según el informe, algunos de estos buques operan con espacios de venta libre de impuestos, hasta el punto de que “algunas naves se asemejan a grandes supermercados flotantes”.
Otro punto relevante para las operaciones de ferries rápidos con capacidad para vehículos en América se encuentra en Trinidad y Tobago. En ese país, dos naves rápidas cumplen un rol clave en el servicio interinsular operado por la Trinidad and Tobago Inter-Island Transportation Company.
Estas naves conectan Port of Spain, en Trinidad, con Scarborough, en la isla de Tobago. La flota utilizada en este servicio es relativamente reciente. Incluye el catamarán A.P.T. James, de 94 metros y tipo Auto Express, construido por Austal y entregado en 2020 desde su astillero en Vung Tau, Vietnam.
El servicio también cuenta con el catamarán wave-piercing “Buccoo Reef”, de 100 metros y construido por Incat, igualmente entregado en 2020.
En paralelo, el segmento de ferries ro-pax de alta velocidad observa desarrollos vinculados a la electrificación. Actualmente hay diez embarcaciones de este tipo en construcción, incluidas seis unidades completamente eléctricas y dos híbridas.
Según el reporte, el desarrollo de nuevas órdenes dependerá en parte de la evolución de la tecnología de baterías y de la expansión de infraestructura de carga en los puertos.
No obstante, el mercado potencial de nuevos clientes sigue siendo limitado. AXSRoRo señala que algunos operadores, como Seajets, han optado históricamente por incorporar embarcaciones de segunda mano, por lo que las órdenes de nuevas construcciones suelen provenir principalmente de compañías con historial de contratación de este tipo de buques.
El informe también indica que el concepto de “alta velocidad” ha evolucionado dentro del segmento. Por ejemplo, el “China Zorrilla” operará con velocidades cercanas al umbral de 25 nudos, mientras que otros catamaranes actualmente en desarrollo ofrecen velocidades de servicio moderadas para este tipo de embarcaciones.
El reporte añade que el incremento de la velocidad implica un aumento considerable en el consumo energético, lo que influye en el diseño y operación de estos buques. Aunque eventuales cambios regulatorios podrían ampliar el ámbito de aplicación del código para naves rápidas y ligeras, el análisis indica que el segmento continuará siendo relativamente acotado dentro de la industria naval.
Por MundoMaritimo
Guyana incorpora dos ferries Ro-Pax construidos en Grecia para reforzar servicios domésticos
