La cereza, principal fruta de exportación de Chile en valor, espera su próxima temporada con un desafío que se repite desde hace años: los altos costos logísticos. El transporte marítimo, pieza clave de la cadena, ha encendido las alertas del sector ante un escenario donde los retornos de los productores siguen estrechándose, reporta la Revista Campo de El Mercurio.

“Durante los últimos años hemos enfrentado un constante aumento de desafíos logísticos de diversa naturaleza (…) el valor de la cadena logística en su conjunto se ha incrementado de manera significativa, lo que constituye un desafío mayor”, advierte Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

Los costos de flete se han convertido en un factor crítico para la competitividad frente a países productores más cercanos a China. Según cifras de Utilitas, mientras en la temporada 2017-2018 enviar un kilo de cerezas a Hong Kong equivalía al 48,6% del retorno libre a productor, en 2024-2025 esa relación escaló al 102,3%. En otras palabras, el mismo kilo dejó más ingresos a las líneas navieras que a los agricultores.

Tras las disrupciones del Covid-19, las tarifas comenzaron a normalizarse, pero la alta demanda por transporte refrigerado durante los embarques de la cereza mantiene la presión sobre disponibilidad y precios. Lo más importante para Juan Carlos Valenzuela, director de Producción de Dole Chile, es establecer una relación de largo plazo con las líneas navieras “con tarifas competitivas que den estabilidad al negocio en el tiempo”, señala.

La dependencia chilena de los contenedores refrigerados es tal que, la temporada pasada, la fuerte demanda de cerezas retrasó incluso las exportaciones de uva de mesa peruana por falta de equipos.

“Es de suma importancia el trabajo coordinado entre los diferentes actores de esta cadena y será más necesario que nunca una buena planificación, especialmente durante la temporada de cerezas, como por ejemplo los Cherry Express, para asegurar la mejor calidad de fruta a la llegada a China”, añade Valenzuela.

Expectativas para 2025-2026

Pese a las dificultades, hay señales que abren cierta esperanza. Según Utilitas, en la semana 49 de la última temporada el costo de flete a Hong Kong bajó a US$1,77 por kilo, aunque el retorno al productor fue apenas de US$1,73. De todos modos, la industria se anticipó este año a negociar con navieras para evitar “sorpresas de último minuto”.

“El mercado internacional ha mostrado una baja sostenida en los valores de los fletes durante este año, tendencia que debiera replicarse en la temporada frutícola chilena, considerando que habrá una mayor oferta de servicios navieros”, proyecta Marambio.

En la misma línea, Raimundo Costa, gerente general de Greenvic, prevé que una mayor capacidad de buques podría traducirse en menores precios: “Si se confirman los servicios que se están planificando, podría aumentar en forma importante el espacio disponible (…) Uno puede proyectar caídas de 20% a 25% en los niveles de fletes, siempre y cuando se cumplan estos aumentos de capacidad”.

El margen se estrecha

En un negocio donde cada dólar cuenta, la industria es consciente de que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. “Quizás antes 1.000 dólares más o 1.000 dólares menos de flete por un contenedor a China no eran tan determinantes, pero en el escenario actual sí que lo es… y mucho”, recalca Valenzuela.

La próxima temporada pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre productores, exportadoras y líneas navieras. De que se logre asegurar tarifas competitivas y arribos oportunos dependerá que la cereza chilena mantenga su sitial en los exigentes mercados internacionales.

Por MundoMaritimo