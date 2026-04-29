Las empresas exportadoras de camarones de Ecuador están reportando complicaciones logísticas que están impactando sus exportaciones a los diferentes mercados de destino. De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), actualmente varias plantas empacadoras de camarón mantienen sus cámaras de frío al límite de capacidad, al igual que centros de almacenamiento de frío que prestan servicios al sector. La entidad señala que esto se debe a “un contexto internacional complejo que está afectando la capacidad de exportación del sector”, reportó El Universo.
Esta acumulación, según el gremio, responde principalmente a la menor disponibilidad de contenedores refrigerados para exportación, lo que ha dificultado el despacho oportuno del producto hacia los mercados internacionales. Como consecuencia, algunas compañías exportadoras se han visto obligadas a suspender temporalmente la compra de camarón a productores.
Conflicto EE. UU. - Irán
José Antonio Camposano, presidente de la CNA, explicó que esta importante demora en la logística que afecta a todo el sector exportador, pero especialmente al camaronero, es una consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán que, según señaló, genera una disrupción en la cadena logística. “Hay líneas navieras que tiene que tomar desvíos y menos disponibilidad de unidades refrigeradas”, señaló
“En la CNA ya hemos registrado empacadoras que reducen o cancelan compras programadas al sector productor porque simplemente ya no tiene dónde colocar dicho producto, es decir, si lo llegan a procesar no tienen dónde guardarlo. Cuando usted reprograma una compra está atrasando una cosecha programada, ese productor que atrasa cosecha programada, que tiene camarón con el tamaño listo para cosecha, tiene un serio problema, porque esa piscina, por falta de oxígeno, por ejemplo, entra en riesgo de generar mortalidad; o el costo de alimento que supone mantener un animal vivo días adicionales a los programados”, comentó preocupado el titular de la CNA.
Mientras, el gremio explicó que cuando se interrumpe la salida hacia los mercados, el producto se acumula rápidamente en las etapas de procesamiento y almacenamiento, generando presión en toda la cadena.
En esa línea, la CNA aseguró que las dificultades logísticas internacionales, incluyendo la menor disponibilidad de contenedores y las disrupciones en el mercado global, han reducido la capacidad de despacho del sector en un momento en el que los volúmenes de producción se mantienen altos. Esto genera un efecto en cascada: saturación de la capacidad de frío, restricciones en la compra a productores y riesgos operativos para toda la cadena.
Para el gremio, esta situación exige una “coordinación inmediata entre autoridades, operadores logísticos, puertos, navieras y sector privado, con el objetivo de restablecer el flujo normal de exportaciones y evitar mayores afectaciones”. No obstante, la CNA indicó que es importante que cualquier medida interna considere la necesidad de mantener operativa una cadena productiva que no puede detenerse sin generar pérdidas significativas.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales, con datos a febrero pasado, el camarón fue el primer producto de exportación no petrolera de Ecuador con US$1.400 millones en divisas, lo que representó un crecimiento del 13,8 %.
Por MundoMaritimo
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