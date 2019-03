En el contexto del Seminario Sicex – Exportación de Servicios que se efectuó el pasado 19 de marzo en Concepción, el asesor de Exportación de Servicios de la Subdirección Técnica del Servicio Nacional de Aduanas, Cristian Tornería expuso sobre el desarrollo de ese tipo de comercio exterior en Chile.

En entrevista con MundoMaritimo destacó que la promoción de estos servicios hacia el extranjero. “Es una estrategia que está llevando adelante el Gobierno como una política gubernamental de mucha importancia, viene del alero de un comité público – privado donde participan los sectores públicos asociados al comercio exterior y asociaciones gremiales como la Sofofa, la Cámara de Comercio, el Colegio de Arquitectos y un montón de empresas. A partir de esta instancia se han generado mejoras para la exportación, la idea es que se pueda aumentar considerablemente el nivel de exportación, que la gente tenga más facilidades desde el punto de vista de tramitación, de los beneficios. La consigna del Gobierno en este período es facilitar el comercio exterior”, enfatizó el especialista.

Dicho tipo de comercio exterior alcanzó el año anterior un monto total de US$1.192 millones, lo que representó un incremento de un 17,3% en relación con 2017.

De acuerdo con las cifras de 2018 del Servicio Nacional de Aduanas, la exportación de servicios transfronterizos calificados por Aduana fue liderada por los ‘Servicios de informática y servicios conexos’ con 281.687,9 miles de US$ FOB; seguido por los ‘Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte’ con los 276.961,4 miles de US$ FOB; y más atrás se ubican ‘Otros servicios prestados a las empresas’ con los 259.000,2 miles de US$ FOB.

“Durante 2018 la exportación de servicios fue foco y obviamente el rubro que más impacta en este aspecto son los servicios informáticos, transporte aéreo e incluso naviero, sumado al transporte de combustible por cañería. Estas actividades se ubican en las primeras líneas estadísticas y más abajo están los temas profesionales, eso se da por un tema de montos que son muy elevados, más que por las cantidades de exportación de servicios”, explicó Cristian Tornería.

“La exportación de servicios involucra muchas áreas, está el tema del marketing, asesorías en arquitectura, informática, controles remotos, educación, traducciones y libros, entre otros más”, agregó.

sector naviero

Dentro del área de Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte, se ubica el sector naviero. En cuanto a este aspecto, el profesional del Servicio Nacional de Aduanas indicó que “esto tiene que ver con las naves que están en tránsito, las que obviamente al tener una bandera extranjera, requieren de la prestación de los servicios de reparación, aprovisionamiento de combustible y/o la misma carga de bienes”.

En base a las estadísticas de 2018 del Servicio Nacional de Aduanas se posicionan en primer lugar, los ‘Servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones, estructuras y plataformas flotantes’ con los 17,219,6 miles de US$ FOB; en segundo lugar, se ubican los ‘Servicios de gestión logística de pre embarque’ con 13.076,8 miles de US$ FOB; y en tercer lugar, los ‘Servicios de supervisión, consolidación, desconsolidación, pesaje y embarque de mercancías en tránsito por Chile’ con 9.657,8 miles de US$ FOB.

Al comparar dichos servicios con la medición registrada el 2017, el primero de ellos registró un alza de un 17,1%. Mientras que el segundo creció un 15% y el tercero se incrementó en un 45,3%

Principales mercados

Respecto a los principales mercados a los que se concentraron las exportaciones de servicios, Tornería indicó que el listado fue liderado en primer lugar por Perú con US$310 millones por los ‘Servicios de mantenimiento, reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos’; en segundo lugar, se posicionó EE. UU. con US$309 millones por los ‘Servicios de hosting para sitios web y correo electrónico’, seguido de más atrás por los ‘Servicios comerciales de filmación de películas cinematográficas para promoción o publicidad’; y en tercer lugar fue ocupado por Argentina con US$122 millones en ‘Servicios de asesoría en gestión de la comercialización de empresas’ (marketing).

En cuanto a las proyecciones, el asesor de Exportación de Servicios de la Subdirección Técnica del Servicio Nacional de Aduanas sostuvo que “las estadísticas más finas que estamos llevando son de 2016 en adelante cuando se creó el nuevo nomenclador, ha habido aumentos de un 15% a un 20% año por año, esto va a seguir en aumento, es una tendencia mundial”.

Por MundoMaritimo