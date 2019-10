América del Sur controla aproximadamente 70% de las reservas mundiales de litio –el metal ligero utilizado en las baterías recargables para teléfonos móviles y vehículos eléctricos–, pero no tiene la infraestructura necesaria para ponerlas en funcionamiento.

De acuerdo a Bloomberg, las instalaciones de refinación de litio y ensamblaje de baterías podrían ayudar a impulsar las industrias en economías que dependen en gran medida de los commodities para obtener ingresos, lo que representa un riesgo debido a los fuertes cambios en los precios. Pero hasta ahora, las iniciativas públicas y privadas en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile no han logrado ni una sola fábrica de celdas de litio. Y no hay ninguna prevista para ser construida hasta 2025.

Chile, el segundo mayor productor de litio del mundo detrás de Australia, ofrece quizás el mejor ejemplo de un esfuerzo que ha perdido el rumbo. Un proyecto de celdas de litio de US$285 millones por parte de dos empresas con sede en Corea fue cancelado en junio, cuando la caída de los precios del litio socavó los incentivos gubernamentales para el metal. Mientras tanto, una compañía local que ensambla baterías que usan componentes extranjeros está luchando por obtener celdas de litio para respaldar sus ventas en Chile.

“El tamaño de la oportunidad es enorme”, asegura James Ellis, jefe de investigación de América Latina en BloombergNEF. “Tiene sentido tratar de ascender en la cadena de valor. Pero cuando miras lo que está planeado a nivel mundial, no hay activos de fabricación de baterías en América Latina”.

Argentina, el tercer mayor productor de litio también vio estancarse una iniciativa patrocinada por el Estado. El año pasado, la italiana Seri Industrial SpA formó una empresa conjunta con la empresa estatal JEMSE, o más formalmente Jujuy Energy and Mining State Society. El plan era construir una planta para fabricar cátodos y células de litio y ensamblar piezas de la batería, utilizando litio crudo extraído en la provincia argentina de Jujuy.

Sin embargo, la crisis económica de Argentina y la posibilidad de que el candidato peronista Alberto Fernández pueda ganar las próximas elecciones presidenciales, en palabras del presidente de JEMSE, Carlos Oehler, “enfrió todos los proyectos de inversión en Argentina, incluida la construcción de una fábrica de baterías”.

El terreno y los permisos están listos, detalló Oehler, “y estábamos comenzando a buscar financiamiento, pero el proyecto está congelado ahora”.

En Brasil, la economía más grande de América Latina, el exejecutivo de Tesla Inc. Marco Krapels y el exejecutivo de SunEdison Inc. Peter Conklin fundaron MicroPower-Comerc, con el objetivo inicial de proporcionar baterías recargables a instalaciones comerciales e industriales. Pero Brasil casi no ofrece subsidios gubernamentales para la energía renovable, y los impuestos a la importación agregan alrededor de 65% al costo de las baterías.

Lo anterior impulsó a la compañía, respaldada por Siemens AG, para considerar comprar componentes en el extranjero y ensamblarlos en Brasil como una forma de reducir sus costos.

Si bien el mercado nacional de baterías grandes apenas existe, Krapels ve la oportunidad en un lugar con una red eléctrica ocasionalmente inestable y un mercado robusto para las energías eólica y solar. “Esto no es para los débiles de corazón”, dijo en una entrevista el mes pasado. “Pero creo que es una ventaja ser el primero en ingresar a un mercado”.

Bolivia, por su parte no ha logrado producir volúmenes significativos de litio o productos de litio. Pero es el hogar del salar más grande del mundo, que abarca 6.437 kilómetros cuadrados y posee más de 15% de los recursos de litio no minados del mundo.

Por MundoMarítimo