El próximo jueves 17 de diciembre se llevará a cabo el seminario "Logística Sustentable: Oportunidades para la industria marítima, portuaria y del comercio internacional", el séptimo y último del exitoso Ciclo de Webinars: Covid-19 y la Industria Marítima, programa organizado por MundoMarítimo con motivo de su 18° aniversario y que cuenta con el auspicio de Durán & Cía. Abogados y el patrocinio del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) y el Centro de Derecho del Mar de la PUCV. La cita es a partir de las 04:00 PM CLT (GMT -3) y la extensión del evento será de 90 minutos.

El fenómeno global Cambio Climático ha creado consciencia en la sociedad y en la industria en cuanto a que no se puede llamar "crecimiento" o "desarrollo" a aquello que dañe el entorno y que afecte la calidad de vida de las comunidades a cambio de un beneficio económico. Es ahí, donde nace y adquiere fuerza el concepto de sustentabilidad, el cual será revisado en este seminario.

En particular se analizará el desarrollo sustentable, objetivo que impone la necesidad de resolver los desafíos económicos, sociales y medioambientales, no como una estrategia comunicacional, sino cómo una nueva forma de enfrentar el desarrollo empresarial. La industria marítima no es ajena a esta perspectiva y cada día más comprende e incorpora la importancia de desarrollar las actividades propias de cada eslabón de la cadena logística de manera sustentable. Este análisis sin duda debe cruzarse con la contingencia impuesta por la pandemia del Covid-19, tal vez, una oportunidad que permita acelerar el progreso hacia una logística sustentable.

Destacados especialistas, analizarán el estado y los desafíos de la sustentabilidad en el sector marítimo-portuario. Entre ellos destacan:

Ricardo Sánchez, Oficial Superior de Asuntos Económicos, Infraestructura, Transporte y Puertos de CEPAL. Doctorado y Magíster en Economía, miembro de la Asociación de Economistas Marítimos (IAME); Luis Fuentes M.; Gerente de Sostenibilidad de Puerto Ventanas S.A., Ingeniero en Minas, Magíster en Gestión y Ordenamiento Ambiental, Experto en Prevención de Riesgos Laborales; Luis D. Torres; Socio fundador de SustainaValue, Doctor (PhD) en Management de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, profesor de la misma casa de estudios; Rodolfo García, Gerente General Green Logistics, Ejecutivo con más de 20 años de trayectoria en la industria naviera con cargos en CMA CGM, APL, CSAV y CCNI; Silvana Sánchez, Consultora en CEPAL, Economista de la Universidad Católica de Cuyo, Máster en Economía ILADES/Georgetown University-Universidad Alberto Hurtado.

Rafael Durán, socio de Durán y Cía. Abogados (Chile), especialistas en derecho marítimo y portuario, además de vicepresidente de la rama chilena del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, será quien estará a cargo de moderar las intervenciones de este destacado panel.

Como ha sido habitual a lo largo del ciclo "COVID-19 y la Industria Marítima", una vez concluidas las presentaciones se realizará una breve sesión de preguntas y respuestas de interés común para los asistentes. Cabe mencionar que el seminario será emitido vía Online, a través de la plataforma Zoom. Cabe destacar que la asistencia a este seminario online no tiene costo, previo registro, el que se puede realizar aquí

Por MundoMarítimo