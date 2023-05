El mundo podría enfrentarse a un exceso de grandes buques tanqueros de LNG que se construirán en esta década, incluso cuando los países abandonen los combustibles fósiles para alcanzar los objetivos de cambio climático. Eso significa que las naves podrían convertirse en activos varados, causando grandes pérdidas para los constructores navales y armadores, que esperan beneficiarse de un aumento en la capacidad de producción de LNG antes de 2030 y la carrera de Europa por el gas desencadenada por la guerra en Ucrania según el reporte “Climate Analytics y Solutions for Our Climate” citado por The Straits Times.

"Para evitar los peores daños del cambio climático, el mundo avanza hacia la descarbonización de la economía mundial, una transición que exige reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles en los próximos 10 a 20 años. Esto significa que el enorme número de nuevos buques de transporte de LNG que la industria naval está dispuesta a entregar esta década no será necesario y es muy probable que se conviertan en activos inmovilizados", afirma el autor del informe, el analista Victor Maxwell.

Varios países como Qatar, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Australia están construyendo grandes cantidades de LNG que, según algunos analistas, no son necesarias. Se prevé que el reciente apetito de Europa por el LNG sea temporal, ya que la eficiencia energética, la inversión en energías verdes y el cambio hacia la electrificación frenan el uso del gas.

Demanda a largo plazo en duda

La Agencia Internacional de la Energía (AIE, por su sigla en inglés) señaló en sus perspectivas energéticas para 2022 que el impulso del crecimiento del gas natural en las economías en desarrollo se había ralentizado, sobre todo en el sur y el sudeste asiáticos.

"El riesgo es inminente para los astilleros coreanos, que dependen en gran medida de la construcción de cientos de buques de transporte de LNG que un mundo con emisiones netas cero no necesitará, y por los que puede que ni siquiera se les pague", afirmó Dongjae Oh, responsable del programa de financiación del petróleo y el gas de Solutions for Our Climate.

A pesar de ello, los constructores navales surcoreanos se enfrentan a una oleada de nuevos pedidos de empresas petroleras y gasísticas. Por ejemplo, QatarEnergy y los astilleros surcoreanos están estudiando un pedido de hasta 40 nuevos buques de transporte de LNG para 2027, según los autores.

Nuevas opciones

Por otro lado, según analistas, el abaratamiento de las energías renovables y los rápidos avances en el almacenamiento en baterías para las redes eléctricas podrían ayudar a desplazar la demanda del gas, cuyos volátiles precios ya han llevado a algunos clientes asiáticos a suspender la compra de cargamentos de LNG.

"El mundo empezará a abandonar el petróleo y el LNG en los próximos 20 años. Ya lo estamos viendo en la demanda de petróleo, con el aumento de las ventas de vehículos eléctricos", afirma Kevin Morrison, analista de finanzas energéticas, LNG/Gas, del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, un think tank con sede en Estados Unidos.

"En cuanto al LNG, estamos asistiendo a una gran expansión de la capacidad, sobre todo en Qatar y EE.UU., pero esto conlleva cierto riesgo, ya que una parte significativa de la nueva capacidad no está respaldada por acuerdos de venta a largo plazo. Tradicionalmente, estos acuerdos han respaldado proyectos de LNG que suelen requerir mucho capital", declaró Morrison a The Straits Times.

"La demanda mundial de gas es incierta, ya que los gobiernos están aplicando políticas para electrificar los hogares y las empresas y alejarse del gas", afirmó Morrison. El cambio hacia contratos de venta de LNG de menor duración "refleja en parte que ni siquiera las empresas de servicios públicos confían tanto en la demanda de gas a largo plazo", añadió.

Por MundoMaritimo