La sociedad de clasificación Bureau Veritas otorgó la certificación de homologación de tipo (TAC) y el reconocimiento como proveedor de servicios inteligentes a Everllence por su solución de monitorización digital “PrimeServ Assist”, validando su cumplimiento con los requisitos de la notación de clase adicional SMART(MH3).
Esta notación, de carácter opcional, distingue a los buques equipados con tecnologías digitales avanzadas orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la seguridad, el mantenimiento y la toma de decisiones, consolidando el concepto de “buques aumentados”.
Con este reconocimiento, Everllence podrá acortar significativamente los plazos para que buques clasificados por Bureau Veritas accedan a la notación SMART(MH3), dado que la homologación de su software SmartShip cubre cerca del 80% de los procesos de verificación, validación y documentación requeridos, quedando solo los aspectos específicos de cada nave bajo responsabilidad de los armadores.
La certificación se enmarca en la clasificación de dos buques nuevos construídos para Wah Kwong Maritime Transport. En este proceso, Bureau Veritas auditó la plataforma en la nube CEON —que sustenta PrimeServ Assist—, así como los servicios de monitorización y asesoramiento para motores de dos y cuatro tiempos, además de los centros de operación remota.
Alex Gregg-Smith, presidente de Marine & Offshore en Bureau Veritas, señaló que “esta aprobación refleja el papel cada vez más relevante de las soluciones digitales reconocidas por las sociedades de clasificación para reforzar la fiabilidad y el desempeño operativo de los buques”, destacando que la certificación demuestra cómo la monitorización remota y los sistemas inteligentes pueden integrarse eficazmente en el estándar SMART(MH3), entregando confianza a los armadores para avanzar en digitalización, seguridad y mantenimiento optimizado.
Por su parte, Hare Ram Sah, director general de Venture Marine Services del Grupo Wah Kwong, subrayó que “este hito es resultado de la colaboración entre fabricante, sociedad de clasificación y stakeholders”, agregando que la solución permite transformar datos en información clara y visual, facilitando decisiones más rápidas tanto a bordo como en tierra, con impactos directos en eficiencia y seguridad.
En tanto, Raymond Siu, director de ventas de PrimeServ en Hong Kong, destacó el rol de Wah Kwong como socio estratégico durante el proceso de certificación, indicando que “su colaboración permitió agilizar la coordinación y los requisitos procedimentales”, lo que a su juicio refuerza tanto la posición de Everllence como fabricante de motores como la credibilidad de sus soluciones digitales.
Finalmente, Stig Holm, director de Marine & Power, Digital & Academies de Everllence en Dinamarca, afirmó que “la digitalización del sector marítimo continúa acelerándose”, destacando que la notación SMART(MH3) permite a los armadores acreditar el uso de sistemas inteligentes homologados, optimizando la operación de los buques y reduciendo tiempos de inactividad, al tiempo que posiciona a la compañía como pionera en la certificación de software SmartShip por parte de Bureau Veritas.
Por MundoMaritimo
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