Everllence inició en Roskilde, Dinamarca, la fase de construcción de sus nuevas instalaciones corporativas. El nuevo recinto, denominado “The Valley”, corresponde a un proyecto desarrollado junto a Volkswagen Immobilien, la división inmobiliaria del Grupo Volkswagen.

La compañía destacó que sus actuales oficinas en Copenhague y Holeby han sido clave para innovaciones que impulsan el transporte marítimo climáticamente neutro, con hitos como el motor de dos tiempos de combustible dual y alta presión, motores a metanol y la primera puesta en marcha de un motor de dos tiempos propulsado con amoníaco. Sin embargo, presentan un alto nivel de obsolescencia, lo que motivó la decisión estratégica de trasladarse a The Valley, un complejo que ofrece mayor capacidad de crecimiento, un entorno apto para probar nuevas tecnologías de combustible y una logística más segura.

A la ceremonia de inicio de obras asistieron miembros del Consejo Ejecutivo de Everllence y varios invitados destacados, entre ellos: el director general de Everllence, Uwe Lauber; el director general de Volkswagen Immobilien, Hardy Brennecke; el director del negocio de dos tiempos y director nacional de Everllence en Dinamarca, Bjarne Foldager; y el alcalde de Roskilde, Tomas Breddam.

Al respecto, Lauber afirmó que “el evento marca un hito histórico en la trayectoria de Everllence. Al dar el primer paso estamos sentando las bases, no solo para un nuevo campus, sino para un nuevo capítulo en la historia de nuestra empresa. Nuestras instalaciones actuales en Dinamarca nos han servido bien, pero no fueron construidas para el futuro que estamos imaginando. Esta ubicación está diseñada expresamente para la excelencia, adaptada a las necesidades únicas de nuestra gente, nuestras tecnologías y nuestras aspiraciones de descarbonización. El futuro comienza aquí, y comienza ahora”.

Sobre la nueva instalación

Situado en el emplazamiento de una antigua gravera, el campus The Valley se encuentra a 40 km al oeste de Copenhague y comprenderá un complejo de edificios de 70.000 m² que incluirá espacio de oficinas para al menos 1.500 puestos de trabajo, una academia de enseñanza, un centro de reuniones y un club para empleados. La construcción, a cargo del contratista general DS Flexhal, también incluirá la construcción de una unidad de producción y un almacén, así como un centro de investigación con instalaciones de ensayo.

En nombre de VW Immobilien, Brennecke declaró que “la tradicional ceremonia de inauguración de las obras de ‘The Valley Campus’ marca el inicio de la construcción de un proyecto inmobiliario especial. Durante los próximos años, se construirán modernas y sostenibles instalaciones de oficinas y producción, una academia y zonas de reunión en un terreno de aproximadamente 175.000 m². Con este proyecto de construcción sostenible, Everllence subraya el éxito de su desarrollo empresarial. Deseamos a todos los participantes en el proyecto un periodo de construcción próspero y sin accidentes”.

Por su parte, Foldager afirmó que “este proyecto es también una consolidación estratégica que reúne a nuestros equipos de Copenhague y Holeby, creando un entorno en el que la experiencia se une a la colaboración, donde los motores de dos tiempos se unen a los de cuatro tiempos, y con espacio para crecer, libre de las limitaciones del entorno residencial. Aquí podemos innovar de forma segura, eficiente y responsable, especialmente cuando trabajamos con nuevos combustibles como el amoníaco. Juntos, estamos construyendo algo más que una base principal para Everllence en Dinamarca; estamos construyendo un legado”.

Por MundoMaritimo